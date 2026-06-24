O FC Utrecht tenta contratar jogador que já disputou quatro partidas pela seleção dos Estados Unidos

O FC Utrecht anunciou a contratação de Kevin Paredes. O jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção dos Estados Unidos, chega sem custo de transferência do VfL Wolfsburg e assina no Estádio Galgenwaard um contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais dois anos.

Paredes, de 23 anos, é um lateral-esquerdo que, no FC Utrecht, será o sucessor do craque Souffian El Karouani. O marroquino partiu para o Al-Qadsiah após uma temporada fantástica, com dezoito assistências em cinquenta partidas oficiais.

Com Paredes, o clube contrata, no papel, um jogador promissor. O canhoto foi considerado por anos um dos maiores talentos dos Estados Unidos e, em 2022, foi transferido do D.C. United para o Wolfsburg por nada menos que sete milhões de euros.

O Utrecht demonstrou interesse em um acordo de empréstimo logo após sua transferência, mas isso foi descartado devido ao seu excelente início na pré-temporada com o Wolfsburg. Em parte devido a uma grave lesão no pé, seu total com o Die Wölfe acabou ficando em 65 partidas, 4 gols e 4 assistências.

Durante sua passagem pela Alemanha, Paredes estreou pela seleção dos EUA. Até o momento, ele disputou quatro partidas internacionais pelo seu país, mas nunca foi convocado para a seleção que disputou a Copa do Mundo. Na última temporada, em parte devido à lesão no pé, Paredes disputou apenas oito partidas.

“Como eu me descreveria? Como um lateral-ala”, conta Paredes. “Alguém que adora atacar. Alguém que gosta de correr, mas isso não significa que eu negligencie o trabalho defensivo. Sou sempre disciplinado. Mas, por natureza, tenho uma tendência a avançar.”

Paredes está ansioso para começar e faz um apelo aos torcedores do FC Utrecht. “Venham ao estádio e nos apoiem. Sou um jogador apaixonado e adoro me deixar levar pela torcida. Adoro essa energia! Mal posso esperar pelo meu primeiro jogo.”