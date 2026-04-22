"O FC Utrecht está de olho em um ex-atacante da Eredivisie que já esteve envolvido em 27 gols nesta temporada"

O FC Utrecht vê em Thierry Ambrose um possível reforço para o ataque. É o que revelam as informações do jornalista belga especializado em transferências Sacha Tavolieri. O atacante de 29 anos, que já jogou pelo NAC Breda, vem apresentando um excelente desempenho nesta temporada pelo KV Kortrijk.

No segundo colocado da Challenger Pro League, Ambrose soma 14 gols e 13 assistências em 32 partidas oficiais. O Kortrijk deseja renovar seu contrato, válido até meados de 2027.

As negociações ainda estão em andamento, mas, nos bastidores, times como Genoa e Utrecht teriam se interessado pelos serviços de Ambrose.

Tavolieri espera novidades em breve. De acordo com o Transfermarkt, Ambrose está avaliado atualmente em 1,5 milhão de euros.

O polêmico atacante já foi considerado um grande talento na base do Manchester City, mas não conseguiu se firmar no Etihad Stadium.

Na temporada 2017/18, Ambrose foi emprestado ao NAC. Pelo clube de Breda, ele marcou 10 gols e deu 6 assistências em 31 partidas oficiais.

Atualmente, Ambrose já joga há cinco anos na Bélgica. Inicialmente, ele estava sob contrato com o KV Oostende; agora, o Kortrijk é seu clube.