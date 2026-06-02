O FC Utrecht enfrenta forte concorrência pelo ex-alvo Sven Mislintat

Steven van der Sloot não tem do que reclamar em termos de interesse. Segundo a revista Voetbal International, o zagueiro do ADO Den Haag, recém-promovido, está sendo observado pelo FC Utrecht e por vários clubes da Alemanha.

Van der Sloot (23) parecia, por muito tempo, estar a caminho do Fortuna Düsseldorf, onde o diretor esportivo Sven Mislintat foi recentemente demitido. Entretanto, o clube, que caiu para a 3. Bundesliga, parece ter sido ultrapassado por candidatos mais sérios.

Van der Sloot, formado pelo Feyenoord e pelo Ajax, pode deixar o ADO sem custo de transferência, já que seu contrato em Haia expira em 30 de junho. O diretor técnico Mark Wotte fez uma tentativa desesperada de mantê-lo no clube, mas essa tentativa parece ter fracassado.

O FC Utrecht já colocou Van der Sloot na lista, mas enfrenta forte concorrência da Alemanha. O FC Magdeburg e o FC St. Pauli entraram recentemente em contato com a equipe do jogador do ADO e, agora, o SC Paderborn, que foi promovido à Bundesliga, também está na disputa. O 1. FC Köln e o Rapid Wien também estão de olho.

Para Van der Sloot, o mais importante é jogar em uma competição de alto nível. O jovem zagueiro nasceu nos Camarões e, portanto, pode defender a seleção do país africano. No passado, ele disputou várias partidas internacionais pelas categorias de base da Holanda.

Em abril, após seu último jogo em casa pelo ADO, Van der Sloot se despediu com muita emoção do público de Haia. “Fiquei arrepiado durante o aquecimento. Quando ouvi as músicas, quase chorei. É especial. Eu amo este clube. Isso significa muito para mim.”