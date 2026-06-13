"O FC Utrecht demonstra interesse no jogador que disputou 22 partidas pela seleção holandesa, mas se depara com um grande problema"

O FC Utrecht está de olho em Vincent Janssen. É o que informa o observador de clubes Edjeuitnoord, geralmente bem informado, através do X. No entanto, as chances de o atacante, que está sem contrato, vir para o De Galgenwaard parecem pequenas.

Há já algum tempo que o nome do atacante do Fortuna Sittard, Kaj Sierhuis, também vem sendo cogitado pelo FC Utrecht. Anthony Correia, o novo técnico do time de Utrecht, gostaria de contratá-lo. O atacante de 28 anos é considerado uma prioridade.

Caso Sierhuis não seja viável, Janssen seria uma boa alternativa. O atacante de 31 anos estará sem contrato a partir de 1º de julho, já que seu contrato com o Royal Antwerp expira no final deste mês. O clube belga gostaria de continuar com o ex-jogador da seleção, mas Janssen recusou várias propostas de contrato, segundo Edjeuitnoord.

No entanto, o Utrecht também não parece ser o destino mais óbvio para o experiente jogador. Janssen ganhava no Antwerp cerca de três milhões de euros por ano — um salário que a maioria dos clubes holandeses não pode pagar.

O jogador da seleção parece, portanto, estar de olho em uma aventura no exterior. Sua preferência seria pela MLS americana.

Janssen foi uma peça fundamental no Royal Antwerp nesta temporada: em quarenta partidas, ele marcou treze gols. Além disso, ele foi o capitão da equipe.