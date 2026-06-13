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Vincent JanssenImago
Daily Loos

Traduzido por

"O FC Utrecht demonstra interesse no jogador que disputou 22 partidas pela seleção holandesa, mas se depara com um grande problema"

Mercado da bola
Utrecht
V. Janssen
K. Sierhuis

O FC Utrecht está de olho em Vincent Janssen. É o que informa o observador de clubes Edjeuitnoord, geralmente bem informado, através do X. No entanto, as chances de o atacante, que está sem contrato, vir para o De Galgenwaard parecem pequenas.

Há já algum tempo que o nome do atacante do Fortuna Sittard, Kaj Sierhuis, também vem sendo cogitado pelo FC Utrecht. Anthony Correia, o novo técnico do time de Utrecht, gostaria de contratá-lo. O atacante de 28 anos é considerado uma prioridade.

Caso Sierhuis não seja viável, Janssen seria uma boa alternativa. O atacante de 31 anos estará sem contrato a partir de 1º de julho, já que seu contrato com o Royal Antwerp expira no final deste mês. O clube belga gostaria de continuar com o ex-jogador da seleção, mas Janssen recusou várias propostas de contrato, segundo Edjeuitnoord.

No entanto, o Utrecht também não parece ser o destino mais óbvio para o experiente jogador. Janssen ganhava no Antwerp cerca de três milhões de euros por ano — um salário que a maioria dos clubes holandeses não pode pagar.

O jogador da seleção parece, portanto, estar de olho em uma aventura no exterior. Sua preferência seria pela MLS americana.

Janssen foi uma peça fundamental no Royal Antwerp nesta temporada: em quarenta partidas, ele marcou treze gols. Além disso, ele foi o capitão da equipe.

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