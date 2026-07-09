O FC Utrecht chega a um acordo com o novato da seleção nacional da Eredivisie

O FC Utrecht chegou a um acordo verbal com Arthur Zagré, segundo informa o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, do Soccernews. Apenas os últimos detalhes separam o lateral-esquerdo de 24 anos de seu retorno à cidade de Utrecht.

Zagré já havia atuado pelo Utrecht por empréstimo entre 2021 e 2023, quando foi cedido pelo AS Monaco. Na sua primeira passagem pelo clube, o zagueiro disputou dez partidas pela equipe reserva e treze pela equipe principal.

Naquela época, portanto, ainda não havia uma verdadeira consagração para Zagré, que, em 2023, teve seu contrato com o Mônaco encerrado e optou por uma transferência sem custos para o Excelsior.

Em Roterdã, o francês de nascimento tornou-se uma peça fundamental. Além disso, com suas qualidades ofensivas, Zagré costumava estar entre os destaques do Excelsior.

O zagueiro disputou praticamente todas as partidas e chegou a um total de 106 jogos, nos quais marcou 7 gols e deu 13 assistências. Zagré renovou seu contrato, que estava prestes a expirar, e agora o Utrecht se beneficia disso.

Em maio, a Federação de Futebol de Burkina Faso anunciou que havia convencido Zagré a jogar pela seleção daquele país. Os pais do lateral-esquerdo são originários de Burkina Faso.

Em junho, Zagré foi escalado como titular logo em sua estreia pela seleção, contra a Rússia. No entanto, em Volgogrado, Burkina Faso não conseguiu fazer frente ao time da casa (3 a 0).

Alguns dias depois, Zagré jogou dezenove minutos contra a Bielorrússia, que desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 em Minsk: 2 a 2.

Se tudo correr conforme o planejado, Zagré disputará a vaga com, entre outros, Kevin Paredes. O jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção dos Estados Unidos, chegou no final de junho sem custo de transferência, vindo do VfL Wolfsburg.