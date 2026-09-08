O FC Utrecht conseguiu, ainda assim, somar um ponto no restante do duelo interrompido contra o Go Ahead Eagles. Nos últimos 25 minutos, mais os acréscimos, no Stadion Galgenwaard, o Utrecht marcou mais duas vezes na tarde desta terça-feira, fazendo com que o placar final ficasse em 3 a 3.

Na noite de sábado, tudo deu muito errado no segundo tempo durante o duelo entre Utrecht e Go Ahead. Com o placar em 0 a 3, com gols de Mathis Suray, Søren Tengstedt e Victor Edvardsen, torcedores do Utrecht se comportaram mal ao atirar fogos de artifício no gramado.

Por isso, o duelo foi temporariamente paralisado. Quando a partida foi retomada, o Utrecht fez o 1 a 3 com Dani de Wit, mas logo depois objetos voltaram a ser arremessados no gramado: desta vez, copos.

Isso não podia ser dissociado do início dramático de temporada do Utrecht, que havia somado apenas um ponto nos quatro primeiros jogos da nova temporada. Após consulta ao triângulo local, foi decidido interromper a partida em definitivo.

Não muito depois, ficou conhecido que o duelo seria concluído na tarde de terça-feira em um Galgenwaard vazio. O Utrecht precisava, em um intervalo de 25 minutos mais os acréscimos, tentar ainda assim tirar algum resultado deste duelo.

E conseguiu. Não muito depois de Adrian Blake acertar a parte de cima do travessão de longe, Matisse Didden marcou de cabeça após cobrança de escanteio: 2 a 3.

O Utrecht escapou por pouco quando Vasilios Barkas fez a defesa em uma chance de Mathis Suray, e pouco antes do fim teve um pênalti a seu favor. Alfons Sampsted cometeu uma falta em Blake, e Artem Stepanov converteu a oportunidade de ouro, garantindo assim à sua equipe, ainda assim, um ponto: 3 a 3.