Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082578259.jpgANP
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O FC Utrecht ainda arrancou um ponto contra o Go Ahead Eagles após muita luta no Galgenwaard vazio

Utrecht x Go Ahead Eagles
Utrecht
Go Ahead Eagles
Eredivisie
D. de Wit
V. Edvardsen
S. Tengstedt
M. Suray
M. Didden

O FC Utrecht conseguiu, ainda assim, somar um ponto no restante do duelo interrompido contra o Go Ahead Eagles. Nos últimos 25 minutos, mais os acréscimos, no Stadion Galgenwaard, o Utrecht marcou mais duas vezes na tarde desta terça-feira, fazendo com que o placar final ficasse em 3 a 3.

Na noite de sábado, tudo deu muito errado no segundo tempo durante o duelo entre Utrecht e Go Ahead. Com o placar em 0 a 3, com gols de Mathis Suray, Søren Tengstedt e Victor Edvardsen, torcedores do Utrecht se comportaram mal ao atirar fogos de artifício no gramado.

Por isso, o duelo foi temporariamente paralisado. Quando a partida foi retomada, o Utrecht fez o 1 a 3 com Dani de Wit, mas logo depois objetos voltaram a ser arremessados no gramado: desta vez, copos.

Isso não podia ser dissociado do início dramático de temporada do Utrecht, que havia somado apenas um ponto nos quatro primeiros jogos da nova temporada. Após consulta ao triângulo local, foi decidido interromper a partida em definitivo.

Não muito depois, ficou conhecido que o duelo seria concluído na tarde de terça-feira em um Galgenwaard vazio. O Utrecht precisava, em um intervalo de 25 minutos mais os acréscimos, tentar ainda assim tirar algum resultado deste duelo.

Eredivisie
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
Eredivisie
Excelsior crest
Excelsior
EXC
Utrecht crest
Utrecht
UTR

E conseguiu. Não muito depois de Adrian Blake acertar a parte de cima do travessão de longe, Matisse Didden marcou de cabeça após cobrança de escanteio: 2 a 3.

O Utrecht escapou por pouco quando Vasilios Barkas fez a defesa em uma chance de Mathis Suray, e pouco antes do fim teve um pênalti a seu favor. Alfons Sampsted cometeu uma falta em Blake, e Artem Stepanov converteu a oportunidade de ouro, garantindo assim à sua equipe, ainda assim, um ponto: 3 a 3.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google