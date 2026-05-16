Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O FC Twente Feminino conquista a Eurojackpot KNVB Beker após a disputa de pênaltis contra o PSV

FC Twente
PSV
L. Rijsbergen
J. Ravensbergen

O FC Twente Feminino conquistou no sábado a Eurojackpot KNVB Beker. Na final disputada no Het Kasteel, em Roterdã, o PSV foi derrotado nos pênaltis, após o empate em 2 a 2 ao final dos noventa minutos e da prorrogação. Esta é a quinta conquista da taça para o Twente Feminino.

Nos últimos anos, o Twente foi o clube mais bem-sucedido da Eredivisie Feminina. Mas nesta temporada foi diferente: o PSV sagrou-se campeão nacional pela primeira vez há pouco mais de uma semana.

Na final, os dois clubes se enfrentaram, e o Twente teve, portanto, a chance de revanche. No entanto, foi Liz Rijsbergen, do PSV, que já havia acertado a trave no primeiro tempo, quem abriu o placar com um chute no ângulo após uma perda de bola de Jill Diekman, fazendo 0 a 1.

O Twente teve depois várias oportunidades de empatar, por meio de Eva Oude Elberink, Diekman e Jette Wiefferink. Pelo PSV, Nina Nijstad acertou a trave de forma espetacular no segundo tempo.

Rijsbergen parecia ter selado o resultado com um chute rasteiro no canto oposto: 0 a 2. Mas, em poucos minutos, o Twente se recuperou totalmente graças a dois gols de Jaimy Ravensbergen: 2 a 2.

Eredivisie
FC Twente crest
FC Twente
FCT
PSV crest
PSV
PSV

A prorrogação teve, portanto, de decidir o resultado, mas não houve gols. A disputa de pênaltis que se seguiu foi vencida pela equipe de Enschede: 4 a 3.

Na próxima semana, as duas equipes se enfrentam pela última vez nesta temporada, na última rodada da Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.

Publicidade