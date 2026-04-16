O FC Porto e Francesco Farioli estão eliminados da Liga Europa após uma derrota por uma diferença mínima

O Nottingham Forest se classificou para as semifinais da Liga Europa. Em casa, o clube inglês venceu o FC Porto por 1 a 0, após o empate em 1 a 1 na partida de ida, na semana passada. Nas semifinais, o Forest enfrentará o Aston Villa, também da Inglaterra.

O Porto de Francesco Farioli, que escalou Pablo Rosario como titular no meio-campo, enfrentava uma tarefa difícil após o empate da semana passada. Na noite de quinta-feira, a situação não ficou mais fácil aos oito minutos.

Jan Bednarek acertou com a perna esticada no joelho de Chris Wood, que, por acaso, acabara de retornar de uma lesão no joelho. Após intervenção do VAR, Bednarek recebeu um cartão vermelho do árbitro Danny Makkelie. Pouco depois, Wood teve que abandonar a partida devido à lesão.

Pouco depois, o Forest assumiu a liderança. O Porto perdeu a posse de bola no seu próprio campo, e Morgan Gibbs-White marcou o 1 a 0 com um chute de longa distância desviado por Rosario.

No restante do primeiro tempo, o Forest teve várias chances de ampliar o placar por meio de Nicolás Domínguez e do substituto Igor Jesus. Os dez jogadores do Porto pouco puderam fazer para impedir.

O Porto parecia estar em melhor forma após o intervalo. William Gomes chutou uma falta na barreira e, pouco depois, acertou a trave. O mesmo aconteceu com Alan Varela pouco tempo depois.

Do outro lado do campo, o Forest tentou selar o resultado. Domínguez chutou para fora por pouco e Igor Jesus acertou a parte superior da trave. No fim, a equipe da casa garantiu a vitória.