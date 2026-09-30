O FC Porto conseguiu se reforçar muito depois do fechamento da janela de transferências em Portugal. Chris Smalling (36) está sem clube há algum tempo e decidiu aceitar o chamado do Estádio do Dragão, informa o MaisFutebol.

Smalling jogou nas últimas duas temporadas na Arábia Saudita, pelo Al-Fayha, equipe pela qual o zagueiro central disputou um total de 67 partidas. Após o fim de seu contrato com o Al-Fayha no último verão, o destro pode ser contratado sem custos.

Smalling já está no Porto, informa o MaisFutebol. "Se os procedimentos necessários e habituais para a formalização do contrato transcorrerem normalmente e sem problemas, ele em breve será uma opção a mais no elenco do campeão nacional", diz a publicação.

O inglês de 31 partidas pela seleção, que fez seu último jogo internacional em 2017 por The Three Lions, será treinado no Porto por Francesco Farioli. O ex-técnico do Ajax queria acrescentar ainda mais experiência ao elenco.

Smalling é conhecido sobretudo por seu período no Manchester United, onde atuou entre 2010 e 2019, foi treinado, entre outros, por Louis van Gaal e acabou disputando 323 partidas pelo clube.

O londrino se transferiu em 2019 por empréstimo para a Roma, que um ano depois o contratou em definitivo por cerca de 15 milhões de euros. Smalling viveu ótimos períodos no Stadio Olimpico, mas, por causa das frequentes lesões e de seu alto salário, pôde sair em 2024 para o Al-Fayha por menos de um milhão de euros.

O veterano terá no Porto a concorrência, entre outros, dos companheiros de posição Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nehuén Pérez e Dominik Prpic, além dos ex-jogadores da Eredivisie Pablo Rosario, Hwang In-beom e Santiago Gimenez. O Porto começou a liga de forma excelente, com 21 pontos em 7 jogos. Na Champions League, o primeiro duelo da fase de liga, contra o Manchester City, foi perdido por 0 a 2.



