O FC Groningen vê na Eredivisie um sucessor em potencial para Dies Janse

O FC Groningen vê em Joris Kramer o substituto de Dies Janse. Segundo a revista Voetbal International, o clube de Groningen já fez uma primeira oferta pelo capitão do Go Ahead Eagles.

Janse foi emprestado pelo Ajax por uma temporada e, sob o comando do técnico Dick Lukkien, tornou-se titular indiscutível no norte do país.

O diretor técnico Mo Allach tem Kramer em vista como sucessor do jogador emprestado pelo Ajax. O zagueiro assumiu a braçadeira de capitão do Go Ahead Eagles após a saída de Mats Deijl.

O VI informou na tarde de sexta-feira que o Groningen fez uma primeira oferta. Ainda não se sabe qual foi o valor da oferta, mas, de qualquer forma, ela não foi suficiente para convencer o Go Ahead.

O time de Deventer gostaria de manter Kramer, mas leva em consideração as ambições do zagueiro. Além disso, há a possibilidade de que Jakob Breum e Jari De Busser também deixem o clube.

Kramer ainda tem contrato em Deventer até meados de 2028. O zagueiro de 29 anos disputou até agora 152 partidas e conquistou a Copa da KNVB com o clube em uma temporada mágica.