Pelle Clement deve ser a primeira contratação do FC Groningen neste verão, segundo noticiou a RTV Noord nesta quinta-feira. O meio-campista de 30 anos está disponível para contratação sem custos de transferência após sua saída do Sparta Rotterdam.

Com Clement, o Groningen pode, de uma só vez, adicionar uma grande dose de experiência ao elenco. Ao serviço do Ajax, PEC Zwolle, RKC Waalwijk e Sparta, o jogador de Amsterdã já disputou 271 partidas no futebol profissional holandês.

Entre 2017 e 2019, Clement fez uma breve passagem pelo Reading, mas não conseguiu se adaptar ao ritmo físico intenso da Championship.

O Groningen e Clement mantiveram várias conversas positivas. De acordo com a mídia regional, ambas as partes estão entusiasmadas.

No Sparta, Clement disputou 28 partidas na última temporada, sendo 20 como titular. Nelas, ele marcou dois gols e deu três assistências.

No início desta janela de transferências, o Groningen exerceu a opção de compra de Travis Hernes, que foi definitivamente contratado do Newcastle United.

Além disso, o diretor técnico Mo Allach ainda precisa encontrar substitutos para Dies Janse, Tygo Land e Younes Taha, que retornaram aos clubes onde estão sob contrato após o término de seus empréstimos.