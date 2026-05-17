O FC Groningen garante vaga nos play-offs; o Sparta é derrotado pelo Excelsior, seu rival da mesma cidade

O FC Groningen garantiu, na última rodada da VriendenLoterij Eredivisie, uma vaga nos play-offs para as competições europeias. Com uma vitória sobre o Heracles, a equipe de Dick Lukkien terminou em nono lugar, garantindo assim sua participação na repescagem por uma vaga nas competições europeias. O rival Sparta Rotterdam também disputava a nona colocação, mas não conseguiu vencer o Excelsior, seu rival da mesma cidade.

Heracles - FC Groningen 1-2

O FC Groningen assumiu a vantagem desejada logo no início da partida. A equipe da casa não conseguiu afastar a bola, e Marco Rente fez um bom passe para Thom van Bergen, que se preparou para chutar. Seu chute foi bloqueado, mas, no rebote, David Van der Werff mandou a bola para o fundo da rede: 0 a 1 aos três minutos de jogo.

Quinze minutos depois, a equipe de Dick Lukkien acabou sofrendo o gol de empate. Mimeirhel Benita viu espaço atrás da defesa e encontrou Tristan van Gilst em profundidade. O atacante recebeu o passe na medida certa e, em seguida, passou a bola por entre as pernas de Etienne Vaessen para o gol: 1 a 1. Esse também foi o placar do intervalo.

Dez minutos após o intervalo, os visitantes voltaram a assumir a liderança. Rente avançou bem pela direita e passou a bola para Tygo Land, que viu a bola entrar no gol após bater na perna de um zagueiro do Heracles: 1 a 2.

O Groningen fez o que tinha que fazer e viu também o Sparta, seu concorrente direto, perder em casa para o Excelsior. No dia 21 de maio, o FC Groningen enfrenta o quinto colocado, o Ajax.

Sparta - Excelsior 2-3

O Sparta ainda tinha esperanças de chegar aos play-offs para as competições europeias, mas dependia do resultado do FC Groningen e precisava vencer em casa o seu rival de Kralingen. Após cerca de quinze minutos de jogo, essa ambição sofreu um duro golpe.

Após um bom trabalho preparatório de Mike van Duinen, que protegeu a bola com habilidade, Gyan de Regt conseguiu levá-la em velocidade e cruzar. O cruzamento não encontrou nenhum jogador do Excelsior, mas o zagueiro do Sparta, Giannino Vianello, desviou a bola para o próprio gol: 0 a 1.

Cinco minutos após o intervalo, os problemas para o Sparta aumentaram ainda mais. Após uma boa jogada de contra-ataque, o Excelsior marcou o segundo gol da tarde. Van Duinen não conseguiu converter um cruzamento de De Regt, mas o lateral-esquerdo Arthur Zagré aproveitou o rebote: 0-2.

Mesmo assim, a equipe de Maurice Steijn reagiu imediatamente. Shunsuke Mito avançou com habilidade e ia chutar quando foi derrubado. O árbitro não apitou e a bola caiu bem nos pés de Ayoni Santos, que chutou com força e deu um pouco de esperança aos torcedores do Sparta: 1 a 2.

Essa esperança, porém, durou pouco. Aos 62 minutos, o Excelsior conseguiu enganar o goleiro do Sparta, Joël Drommel, pela terceira vez. Noah Naujoks cabeceou no primeiro poste um escanteio bem cobrado por De Regt: 1 a 3.

O Sparta reagiu um pouco na reta final por meio de Milan Zonneveld, que mais tarde teve um gol anulado, mas isso já não fez muita diferença. O placar ficou em 2 a 3 em Spangen.