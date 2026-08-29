O FC Groningen deve, ao que tudo indica, se reforçar antes do fim da janela de transferências com um novo meio-campista, possivelmente de características mais defensivas, informa o jornalista especializado em mercado Mounir Boualin. Filip Przybylko (18), do Legia Varsóvia, deve dar ao técnico Dick Lukkien mais opções.

Segundo Boualin, Groningen e Legia já chegaram a um acordo em linhas gerais por Przybylko, que ainda tem contrato por mais um ano com o clube de ponta polonês. Nada se sabe sobre o valor da futura taxa de transferência.

Przybylko já está em Groningen no momento e, se os exames médicos e “os últimos detalhes” não apresentarem obstáculos, ele assinará um contrato de vários anos no Euroborg.

Przybylko pode ser visto como o sucessor, no futuro, de Stije Resink, que se recupera de uma lesão no joelho e recentemente deixou O Orgulho do Norte para assinar um contrato de cinco anos com o AZ.

“O meio-campista é visto como um jogador promissor para o futuro e, portanto, terá tempo para se adaptar ao novo ambiente”, sabe Boualin.

Se tudo avançar, Przybylko deixará o Legia sem ter disputado uma partida sequer pela equipe principal. Ainda assim, atuou nove vezes pelo time de aspirantes e ganhou experiência na UEFA Youth League.

A estreia de Przybylko pela equipe principal do Legia teria sido apenas uma questão de tempo, já que nesta temporada ele já figurava com grande regularidade na relação de jogadores do técnico Marek Papszun.