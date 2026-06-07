O FC Groningen envia um sinal claro aos clubes interessados e renova contrato com seu jogador-chave

Etienne Vaessen vai renovar seu contrato com o FC Groningen, segundo informa Mounir Boualin, que costuma estar bem informado. A RTV Noord também noticiou a renovação do contrato. O goleiro do “Orgulho do Norte” assina até meados de 2029.

O contrato atual de Vaessen vai até o verão de 2027. O FC Groningen já tinha, nesse contrato, uma opção para renovar a parceria por mais um ano, mas o clube vai agora um passo além e oferece a ele mais um ano além dessa opção.

Com essa proposta, o Groningen quer enviar um sinal claro aos clubes interessados: o clube não tem intenção de deixar Vaessen ir embora. O goleiro de 30 anos vem despertando interesse há algum tempo, tanto no país quanto no exterior.

Assim, o Feyenoord demonstrou interesse no verão de 2025, enquanto o Tigres, do México, e o Wrexham, da Inglaterra, também deitaram os olhos no jogador nascido em Breda.

Vaessen chegou em 2024, sem custo de transferência, vindo do RKC Waalwijk, onde disputou nada menos que 210 partidas. Também no Groningen, ele rapidamente se tornou uma peça fundamental. Até o momento, ele disputou 63 partidas pelo Orgulho do Norte, nas quais não sofreu gols em dezesseis ocasiões.

Além disso, Vaessen é jogador da seleção: disputou 15 partidas pela seleção do Suriname, mas não conseguiu garantir uma vaga na Copa do Mundo. Nas eliminatórias, a Bolívia levou a melhor por 2 a 1.