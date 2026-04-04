O FC Groningen conquista uma vitória muito disputada num campo onde nunca havia vencido antes

O FC Groningen conquistou, na noite de sábado, uma vitória suada por 0 a 2 fora de casa contra o Telstar. A equipe de Dick Lukkien abriu o placar em um primeiro tempo forte, com gol de Dies Janse, e selou a vitória na reta final com Jorg Schreuders. Com isso, o Groningen permanece na décima posição, ainda na briga pelas vagas nos play-offs, enquanto o Telstar fica logo abaixo da zona de rebaixamento, na décima sexta posição.
Desde o pontapé inicial no Sportpark Schoonenberg, desenrolou-se um duelo animado, no qual ambas as equipes buscaram o ataque. O Telstar teve um pouco mais de posse de bola na fase inicial, mas grandes chances não surgiram. O FC Groningen apareceu pela primeira vez aos dez minutos por meio de Thom van Bergen, embora isso ainda não tenha rendido um gol.
Após cerca de meia hora, o Groningen criou a primeira jogada realmente perigosa da partida. Tygo Land chutou forte de longe, mas o goleiro Ronald Koeman Júnior fez uma bela defesa. Pouco depois, o Telstar foi obrigado a fazer uma substituição quando Nökkvi Thórisson saiu de campo lesionado.
Aos 32 minutos, o Groningen finalmente abriu o placar. Um cabeceio de Dies Janse parecia ter sido tirado da linha, mas após intervenção do VAR, verificou-se que a bola havia cruzado totalmente a linha: 0 a 1. Pouco depois, Janse esteve perto de marcar o segundo, mas Koeman Júnior evitou mais danos.
O Telstar tentou reagir antes do intervalo e teve uma boa chance com Sem van Duijn, após uma perda de bola descuidada de Tika de Jonge. Sua tentativa, porém, saiu pela linha de fundo, fazendo com que o Groningen fosse para o vestiário com a vantagem. O jogo oscilou de um lado para o outro no primeiro tempo e proporcionou muito entretenimento.
Após o intervalo, o panorama da partida permaneceu o mesmo, com chances para ambos os lados. O Groningen teve oportunidades de ampliar a vantagem por meio de Younes Taha e Jorg Schreuders, mas Koeman Júnior esteve sempre no caminho. Por outro lado, Van Duijn cabeceou por cima após um escanteio.
No meio do segundo tempo, o Groningen perdeu a chance de abrir uma vantagem definitiva. Primeiro, Taha voltou a ser travado pelo goleiro e, no rebote, Van Bergen não conseguiu mandar a bola para o gol vazio. Pouco depois, o substituto Willumsson esteve perto de fazer o 0 a 2, mas, mais uma vez, Koeman Júnior manteve sua equipe na disputa.
Nos minutos finais, o Telstar deu tudo de si e Vaessen teve que fazer mais uma defesa em um chute de Brouwer. Nos acréscimos, o Groningen decidiu o jogo com um contra-ataque fulminante. Van Bergen cruzou para Schreuders, que finalizou de perto: 0 a 2. Com isso, a equipe de Lukkien conquistou uma vitória importante em um campo onde nunca havia vencido no nível mais alto.