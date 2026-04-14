O FC Groningen aponta o culpado pelo desentendimento entre Arjen Robben e Wilfred Genee em comunicado inequívoco: “Um problema recorrente”

O FC Groningen se pronunciou na noite de terça-feira, em um comunicado oficial, sobre o recente desentendimento entre Arjen Robben e Wilfred Genee. Os dois entraram em conflito no último fim de semana.

Robben, técnico do FC Groningen Sub-14, viu sua equipe perder por 1 a 0 para o líder Victoria, time em que joga o filho de Genee. Após o jogo, surgiu uma discussão entre Robben e o árbitro, e Genee se intrometeu. Isso não agradou a Robben, que empurrou o apresentador do Vandaag Inside e gritou: “Não se meta nisso.”

Mais tarde, Genee acrescentou durante o VI: “No primeiro tempo, também foi anulado um gol que era cem por cento válido; deveria ter sido marcado um pênalti, então o placar deveria estar em 3 a 0. Então, fui até o Arjen e disse: ‘não se preocupe tanto’. Ele respondeu: ‘por que você está se intrometendo?’ Ele também disse ‘idiota’.”

O Groningen sentiu a necessidade de se pronunciar sobre as acusações contra o colega Robben. “O clube nega que Arjen tenha tratado o árbitro de forma inadequada durante ou em torno da partida, o que já foi confirmado pelo próprio árbitro.”

“O que vemos e sabemos é que Arjen é fanático e entusiasmado como treinador. No intervalo, ele conversa com o árbitro, momento em que Wilfred Genee — que está presente como pai — se intromete sem ser convidado nessa conversa, depois de já ter entrado no campo sem ser solicitado durante o aquecimento.”

“Como clubes de futebol, reconhecemos, juntamente com a KNVB, que a interferência dos pais nas proximidades do campo de futebol constitui um problema recorrente que consideramos indesejável. Uma vez que se trata de uma conversa pessoal entre o treinador e o árbitro, consideramos, como clube, que os pais não devem se intrometer nisso.”

“E como, em nossa opinião, Arjen não cometeu nenhuma irregularidade, consideramos o assunto encerrado. Arjen informou que não deseja dedicar mais atenção a isso e está totalmente focado em seu papel como treinador/coach.”