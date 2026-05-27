O FC Den Bosch dá uma resposta negativa categórica ao jogador com 19 convocações para a seleção holandesa

O FC Den Bosch não vai trazer Patrick van Aanholt de volta ao clube, segundo noticiou o Brabants Dagblad na tarde desta quarta-feira. Sua candidatura pública, feita no início deste mês, não surtiu efeito, pelo menos por enquanto.
Há duas semanas, o jogador com 19 convocações para a seleção holandesa disse que gostaria de encerrar sua carreira em Den Bosch, no clube onde jogou nas categorias de base.
Van Aanholt foi reserva no Sparta Rotterdam na última temporada. Seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado.
O lateral-esquerdo via o Den Bosch como uma opção concreta. “Mas tudo tem que bater certo. Eu gostaria de jogar mais um ou dois anos, enquanto meu corpo ainda permitir, mas o quadro tem que bater certo.”
“Também ouvi relatos de Danny Verbeek e de dentro do clube de que o clube ainda está um pouco em busca de rumo. Se eu entrar, preciso me sentir em casa”, afirmou Van Aanholt, que concluiu com determinação. “Comecei no Den Bosch e com certeza vou encerrar minha carreira no Den Bosch”, disse ele na ocasião.
Agora, parece que o Den Bosch não está interessado nos serviços de Van Aanholt. “Somente se Mees Laros e Nick de Groot forem vendidos pelo FC Den Bosch é que Van Aanholt poderia entrar em cena”, escreve o BD.