O FC Copenhagen e a adidas revelam o impressionante uniforme titular para a temporada 2026-27, inspirado no brasão histórico da cidade

Um design enraizado na história heráldica de Copenhague

A camisa titular da temporada 2026-27 é mais do que apenas uma peça de roupa esportiva; é uma homenagem meticulosamente elaborada à cidade de Copenhague. Após um refinamento do brasão do clube em 2024 pela premiada agência de design dinamarquesa Kontrapunkt, os símbolos heráldicos tornaram-se o pilar central da nova estética. Pela primeira vez na história do clube, esses símbolos são bordados diretamente no tecido, criando uma narrativa texturizada da herança do clube.

Ao falar sobre o lançamento, Mads Jefsen Poulsen, diretor de marketing do F.C. Copenhagen, enfatizou o peso emocional por trás do design: “Os símbolos no brasão renovado do clube contam uma história de tradição, pertencimento e nosso vínculo especial com a cidade de Copenhague. Ao colocar o brasão no centro da nossa nova camisa titular, mostramos ao mundo quem somos, de onde viemos e o que representamos.”

Decifrando os símbolos dos Leões

O uniforme apresenta uma base branca clean, mas um olhar mais atento revela um padrão tonal que incorpora vários elementos-chave que definem tanto o clube quanto sua cidade natal. Os capacetes dos soldados e os canhões estão presentes para representar os defensores históricos da cidade, enquanto os icônicos leões simbolizam a força e a ambição das equipes principais masculina e feminina. Outros detalhes sutis incluem uma ponte de pedra que faz referência ao mapa da cidade e ondas que remetem ao status de Copenhague como uma importante cidade portuária — um tema já explorado no uniforme de visitante da temporada 2024/25.

Elementos arquitetônicos também marcam presença, com torres que prestam homenagem ao horizonte da cidade. Talvez o mais importante para os torcedores seja a inclusão de tambores no padrão, que captura a atmosfera única dos dias de jogo no Parken. Esses elementos se combinam para garantir que a camisa reflita tanto a cultura dos torcedores quanto a história da própria cidade.

FCK

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A adidas traz um toque global à identidade local

A colaboração entre a adidas e o FC Copenhagen continua a expandir os limites do design de uniformes, combinando tecnologia de alto desempenho com uma narrativa local personalizada. Ao transferir os símbolos heráldicos do escudo e incorporá-los ao próprio tecido da camisa, a adidas criou um uniforme que parece feito sob medida para os fiéis torcedores do Parken. O resultado é uma camisa que mantém o visual tradicional e clean do clube, ao mesmo tempo em que oferece um acabamento complexo e moderno quando observada mais de perto.

“O F.C. Copenhagen tem uma identidade clara, e o design reflete exatamente isso. Ao nos inspirarmos nos símbolos do próprio brasão do clube — símbolos inspirados no vínculo com a própria Copenhague —, criamos uma camisa que transmite autenticidade e que se destaca até mesmo em escala global”, afirma Henrik Hallberg, diretor de Marca e Comunicação da adidas. Os torcedores não terão que esperar muito para adquirir o novo visual, já que o uniforme estará disponível no site fckfanshop.dk a partir de 10 de julho de 2026.