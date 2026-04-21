O FC Copenhagen e a adidas comemoram o 150º aniversário do KB com uma camisa comemorativa de edição especial

Uma homenagem aos pioneiros do futebol continental

O Kjøbenhavns Boldklub, fundado em abril de 1876, ocupa uma posição única no panteão do esporte como o clube de futebol mais antigo da Dinamarca e o primeiro clube fundado fora das Ilhas Britânicas. Muito antes da era moderna da Liga dos Campeões e das transferências multimilionárias, o KB já estava lançando as bases para o futebol organizado no coração da capital dinamarquesa. As origens do clube estão ligadas a Blegdamsfælleden, a mesma área que hoje abriga o Parken, o icônico estádio do FC Copenhagen.

O marco de 150 anos está sendo comemorado com uma campanha de grande visibilidade, estrelada pelo ator internacionalmente aclamado e torcedor de longa data Mads Mikkelsen. Mikkelsen, conhecido por seus papéis em Casino Royale e Hannibal, narra um filme de homenagem que traça a trajetória do clube, desde suas raízes no século XIX até seu domínio nos dias de hoje.

“O KB desempenhou um papel determinante no futebol dinamarquês e no sucesso do F.C. Copenhagen. Para celebrar um aniversário muito especial, sem igual em qualquer outro clube do continente, criamos algo verdadeiramente único em colaboração com a adidas: uma homenagem que destaca Copenhague como uma verdadeira capital do futebol com uma herança esportiva notável”, afirma Jacob Lauesen, CEO do F.C. Copenhagen.

O DNA por trás dos gigantes dinamarqueses

Embora o F.C. Copenhagen tenha sido fundado oficialmente em 1992, sua identidade está intimamente ligada à história do KB e do B1903. A fusão desses dois times históricos criou a potência que conhecemos hoje, mas a base cultural permanece enraizada nos valores estabelecidos em 1876. O KB continua a funcionar como um importante viveiro de talentos, formando gerações de estrelas que brilharam tanto nos palcos nacionais quanto internacionais, desde o pioneiro Nils Middelboe até os favoritos da torcida atual, como Thomas Delaney e William Kvist.

A importância dessa conexão não pode ser subestimada para aqueles que fazem parte do clube. Henrik Eigenbrod, diretor do Kjøbenhavns Boldklub, enfatizou o papel contínuo que a instituição desempenha: “O KB é um clube repleto de tradição que constitui a base cultural sobre a qual o F.C. Copenhagen foi construído. Com mais de 5.700 membros e uma ampla variedade de equipes ativas, o K.B. continua a desempenhar um papel central no desenvolvimento de talentos — muitos dos quais acabam se tornando jogadores profissionais e representando o F.C. Copenhagen.”

A Adidas cria um clássico de colecionador

Para comemorar o sesquicentenário, a adidas produziu uma camisa de aniversário em edição especial com forte influência da estética retrô. O design destaca as icônicas listras azuis e brancas do KB, as mesmas cores que acabaram por formar o DNA da identidade visual moderna do FC Copenhagen. Para a adidas, a oportunidade de trabalhar com um clube de tanta longevidade histórica representou um desafio criativo raro, resultando em uma camisa que deve ser um grande sucesso tanto entre colecionadores de uniformes quanto entre torcedores.

Ao discutir o significado da parceria e do novo lançamento, Henrik Hallberg, diretor de RP e Comunicação da Marca da adidas Nordics, destacou a escassez desse tipo de tradição no esporte.

"O DNA do F.C. Copenhagen tem suas raízes em um dos clubes de futebol mais antigos do mundo. Isso é algo extremamente raro em escala global — e algo que nós, da adidas, temos orgulho de celebrar. Esta é uma homenagem que simplesmente não poderia ser prestada a muitos outros clubes do mundo", afirmou ele.

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Detalhes do lançamento e contexto histórico

As comemorações do aniversário servem como um lembrete de que as raízes do esporte na Europa continental são mais profundas do que muitos torcedores imaginam. Como o primeiro clube fundado no continente, o KB antecedeu a formação de muitos dos tradicionais gigantes europeus, garantindo ao Copenhague o status permanente de centro histórico do esporte. Essa herança se manifestará fisicamente quando as novas camisas forem lançadas oficialmente em 24 de abril pela loja virtual oficial do clube.

Com uma parceria entre o FC Copenhagen e a adidas que remonta a 1994, esta última colaboração marca mais um capítulo na relação de longa data entre a marca das três listras e o time mais bem-sucedido da Dinamarca. Enquanto o clube se volta para 2026 e o 150º aniversário oficial de seu membro fundador, a combinação do carisma das estrelas de Hollywood com a pura história do futebol garante que o legado daqueles pioneiros de 1876 continuará a ser sentido pelas gerações futuras.