Segundo informações do jornal português A Bola, o Sporting de Lisboa demonstrou interesse em contratar o atacante de 20 anos do FC Watford, time da segunda divisão inglesa.

Segundo a reportagem, o Sporting estaria disposto a pagar uma quantia em torno de 15 milhões de euros, enquanto os ingleses ainda pedem cerca de 20 milhões de euros por Irankunda. No entanto, um acordo entre as duas partes parece estar próximo, segundo a fonte.

O australiano havia se juntado ao Watford há pouco mais de um ano — na época, o clube da segunda divisão pagou três milhões de euros ao FC Bayern de Munique. Uma temporada depois, Irankunda poderia, assim, ser negociado por mais de seis vezes esse valor, o que significaria um bom negócio para o Watford.

Mas também para o clube alemão, recordista em títulos, o negócio se revelaria extremamente lucrativo. Segundo informações, o Bayern detém 50% dos direitos de revenda — metade do valor da transferência iria, portanto, diretamente para os cofres do clube de Munique.

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Nestory Irankunda participará da Copa do Mundo de 2026 pela Austrália

Na última temporada, Irankunda marcou quatro gols e deu cinco assistências em 42 partidas oficiais vestindo a camisa do clube da Championship. Mesmo assim, o Watford, que terminou em 16º lugar na tabela, ficou bem longe de conseguir o retorno à Premier League.

Na Copa do Mundo que acaba de terminar nos EUA, Canadá e México, o jogador de 20 anos também foi convocado para a seleção australiana, composta por 26 jogadores. Pela seleção australiana, ele atuou em todas as quatro partidas até a eliminação nas oitavas de final contra o Egito (marcando um gol).

Já pelo time principal do Bayern, Irankunda nunca chegou a jogar. Ele atuou apenas na segunda equipe e com a sub-19 na Youth League. Ao se despedir, ele lamentou a falta de comunicação por parte do clube alemão, recordista de títulos.