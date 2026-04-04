O FC Barcelona vence o clássico fora de casa contra o Atlético e está bem encaminhado para o título

O FC Barcelona está em excelente posição para se sagrar campeão da Espanha nesta temporada. Enquanto o Real Madrid havia perdido por 2 a 1 para o RCD Mallorca no início do sábado, a equipe de Hansi Flick conseguiu vencer o Atlético de Madrid pelo mesmo placar à noite. Com a vitória, o Barça está agora sete pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid.
No primeiro tempo, o Barcelona dominou a partida. Fermin Lopez e Lamine Yamal tiveram grandes chances dentro da área logo nos primeiros quinze minutos, mas ambos chutaram para fora. Por outro lado, Joan Garcia teve que fazer uma defesa em uma tentativa de Antoine Griezmann.
Aos 35 minutos, Yamal teve a chance de abrir o placar. O grande talento do Barça chutou com efeito em direção ao gol, mas a bola acertou a trave e saiu pela linha de fundo.
Cinco minutos antes do intervalo, a partida realmente esquentou em Madri. O ex-jogador do Barça Clément Lenglet lançou uma bola longa da defesa para Giuliano Simeone, que dominou e chutou com força: 1 a 0.
Três minutos depois, a equipe de Hansi Flick já havia empatado. Dani Olmo encontrou Marcus Rashford na área, que com a sua perna esquerda, menos habilidosa, chutou com calma por baixo do goleiro: 1 a 1.
Nos acréscimos do primeiro tempo, o Atlético ficou com dez jogadores. O lateral-esquerdo Nicolas Gonzalez recebeu seu segundo cartão amarelo e teve que deixar o campo. Após intervenção do VAR, o segundo amarelo foi alterado para cartão vermelho direto.
Logo após o intervalo, o Barça também parecia ficar com dez jogadores. Gerard Martin se precipitou após um passe e pisou com força no pé do adversário. Após a intervenção do VAR, porém, o cartão foi alterado para amarelo, o que foi uma sorte para o Barcelona.
Depois de inúmeras chances para o Barcelona, só aos 88 minutos é que a equipe catalã conseguiu abrir o placar. Robert Lewandowski acabou acertando a bola acidentalmente após uma defesa de Juan Musso e, para sua surpresa, viu a bola voar para o fundo da rede: 1 a 2.