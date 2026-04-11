Frenkie de Jong volta a integrar a lista de convocados do FC Barcelona neste sábado. O meio-campista holandês faz parte da lista de 23 jogadores convocados para o clássico contra o Espanyol, segundo informou o clube.
Na quinta-feira, já havia sido divulgado que De Jong havia retomado os treinos coletivos no Barcelona. A expectativa era de que ele ainda não estivesse pronto para a partida contra o Espanyol, mas parece que isso não será o caso.
O técnico formado pelo Ajax disputou sua última partida em fevereiro, quando marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Levante. Em seguida, ele sofreu uma lesão no tendão da coxa.
Como consequência, De Jong perdeu nove partidas do Barça nesse intervalo. Ele também não integrou a seleção holandesa durante a última convocação para jogos internacionais.
De Jong disputou 31 partidas oficiais pelo clube nesta temporada, sendo 26 como titular. Nelas, o jogador destro marcou um gol e deu sete assistências.
O Barcelona ainda está em ação em duas frentes. Na Liga dos Campeões, espera-se uma tarefa difícil na partida de volta contra o Atlético; na LaLiga, faltando oito rodadas, os catalães desfrutam de uma vantagem de seis pontos sobre o Real Madrid.
Essa vantagem pode aumentar para nove pontos se o Barcelona vencer o rival Espanyol em casa no sábado à noite. A partida tem início às 18h30.