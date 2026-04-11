Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O FC Barcelona traz grandes novidades sobre Frenkie de Jong

Barcelona
F. de Jong

Frenkie de Jong volta a integrar a lista de convocados do FC Barcelona neste sábado. O meio-campista holandês faz parte da lista de 23 jogadores convocados para o clássico contra o Espanyol, segundo informou o clube.

Na quinta-feira, já havia sido divulgado que De Jong havia retomado os treinos coletivos no Barcelona. A expectativa era de que ele ainda não estivesse pronto para a partida contra o Espanyol, mas parece que isso não será o caso.

O técnico formado pelo Ajax disputou sua última partida em fevereiro, quando marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Levante. Em seguida, ele sofreu uma lesão no tendão da coxa.

Como consequência, De Jong perdeu nove partidas do Barça nesse intervalo. Ele também não integrou a seleção holandesa durante a última convocação para jogos internacionais.

De Jong disputou 31 partidas oficiais pelo clube nesta temporada, sendo 26 como titular. Nelas, o jogador destro marcou um gol e deu sete assistências.

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

O Barcelona ainda está em ação em duas frentes. Na Liga dos Campeões, espera-se uma tarefa difícil na partida de volta contra o Atlético; na LaLiga, faltando oito rodadas, os catalães desfrutam de uma vantagem de seis pontos sobre o Real Madrid.

Essa vantagem pode aumentar para nove pontos se o Barcelona vencer o rival Espanyol em casa no sábado à noite. A partida tem início às 18h30.

Publicidade