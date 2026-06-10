O FC Barcelona toma uma decisão inesperada e desiste do negócio pouco antes do fim do prazo

Marcus Rashford não vai ficar no FC Barcelona, segundo informa Fabrizio Romano, citando o MARCA. O inglês retorna ao Manchester United.
Rashford jogou na última temporada por empréstimo no Barcelona. Os catalães haviam acordado uma opção de compra de trinta milhões de euros.
Essa cláusula expira em 15 de junho. O Barça não vai exercer a opção, o que significa que o ponta-esquerda retorna ao Manchester United.
No entanto, ainda existe a possibilidade de Rashford voltar a jogar no Spotify Camp Nou na próxima temporada. O Barcelona quer um novo acordo de empréstimo ou adquirir o jogador por um valor menor.
Rashford, segundo consta, não está interessado em uma nova chance no Manchester United. Caso os Red Devils não cheguem a um acordo com o Barcelona, ele partirá para outro clube.
Atualmente, Rashford está com a seleção inglesa na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante enfrenta com seu país a Croácia, Gana e Panamá.
O atacante de 28 anos disputou 32 partidas da LaLiga na última temporada. Nelas, ele marcou oito gols e deu nove assistências.