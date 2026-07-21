Conforme noticiado de forma unânime por vários meios de comunicação, o clube vai contratar Mikayil Faye por empréstimo do Stade Rennes, da primeira divisão francesa. O exame médico deve ser realizado nos próximos dias.

O zagueiro pode atuar tanto no centro quanto na lateral esquerda, o que permitiria ao Nuremberg e ao técnico Miroslav Klose matar dois coelhos com uma cajadada só. Vários defensores deixaram o time da segunda divisão neste verão.

Embora Faye tenha apenas 22 anos, o senegalês já possui uma carreira bastante agitada. Em 2024, ele foi transferido do FC Barcelona para o Stade Rennes por meros 10,3 milhões de euros. O tamanho de seu talento fica evidente pelo fato de que, segundo informações, os catalães teriam garantido uma opção de recompra no valor de 25 milhões de euros ao fechar o negócio. Além disso, uma participação na revenda de nada menos que 30%.

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Nova contratação do 1. FC Nürnberg: Faye ainda não conseguiu convencer

No entanto, Faye ficou aquém das expectativas até agora, razão pela qual, olhando com mais atenção, a mudança para a 2. Bundesliga não é uma grande surpresa. Após uma temporada de estreia decepcionante em Rennes, com pouquíssima participação em campo, ele foi emprestado por um ano ao Cremonese, da Série A, na última temporada. Lá, porém, somou apenas oito partidas. O Barça havia contratado o jogador, que disputou uma única partida pela seleção do Senegal, em 2023 por 1,5 milhão de euros do NK Kustosija, da Croácia, e inicialmente o colocou na famosa academia de base (La Masia).

O clube contratou Rayan Ghrieb (1. FC Magdeburg, 0,6 milhão de euros), Xaver Kiefersauer (1860 Munique II, 75.000 euros), Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos do Pireu, sem custo de transferência), Sigurd Haugen (1860 Munique, sem custo de transferência), Fynn Otto (SC Verl, sem custo de transferência), Giannis Masouras (Omonia Nicósia, sem custo de transferência) e Can Moustfa (Energie Cottbus, valor de transferência não divulgado), o FCN já se reforçou com vários jogadores para a próxima temporada.