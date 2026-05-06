O FC Barcelona se despede do ex-jogador de renome mundial por onze milhões de euros

O FC Barcelona se despede definitivamente de Ansu Fati ao final desta temporada. O AS Monaco, clube que tem o espanhol por empréstimo dos catalães nesta temporada, decidiu, segundo Fabrizio Romano, exercer a opção de compra no valor de onze milhões de euros.

Fati, agora com 23 anos, estreou em 2019, alguns meses antes de completar 17 anos, no time principal do Barcelona. Apenas seis dias depois, marcou seu primeiro gol no campeonato, tornando-se o mais jovem artilheiro do Barcelona na LaLiga.

Após 33 partidas pelo Barcelona, o então técnico da seleção espanhola, Luis Enrique, já tinha visto o suficiente. Em 3 de setembro de 2020, ele estreou pela La Roja, tornando-se o segundo mais jovem estreante da história.

Sua entrada fulgurante no mais alto nível, no entanto, não teria um desfecho adequado. Após sua temporada de estreia extremamente bem-sucedida, Fati sofreu uma lesão no joelho. Posteriormente, ele sofreu várias outras lesões (graves), que o fizeram retroceder em seu desenvolvimento.

Fati perdeu a vaga de titular no Barcelona e, nos minutos em que jogou, demonstrou menos confiança em campo. O Barcelona decidiu então emprestá-lo ao Brighton antes do início da temporada 2023/24, mas, em parte devido a uma lesão na panturrilha, ele não conseguiu se firmar lá.

Na temporada passada, em parte devido às lesões, Fati somou apenas 298 minutos em campo pelo Barcelona, distribuídos por 11 partidas. No início desta temporada, ele e o Barcelona consideraram que era o momento certo para uma nova saída (temporária). O Mônaco se manifestou e rapidamente chegou a um acordo com os catalães.

No Mônaco, Fati perdeu relativamente poucos jogos devido a lesões e se tornou um jogador importante. No último fim de semana, por exemplo, ele marcou contra o FC Metz, e seu total até o momento é de 1.199 minutos, 28 jogos e 11 gols. Mais do que o suficiente para que o Mônaco exerça a opção de compra.