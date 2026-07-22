O FC Barcelona retoma os exames médicos com Frenkie de Jong, mas teme o pior

Frenkie de Jong voltou ao FC Barcelona após a Copa do Mundo com uma lesão no joelho. Ele se machucou durante o torneio e foi obrigado a jogar com injeções. O Barça ficou furioso com isso e agora está muito preocupado.

O Mundo Deportivo sabe que o holandês deve retornar ao clube hoje ou amanhã. Lá, ele passará por novos exames médicos. O Barcelona quer examinar melhor o joelho, pois anteriormente havia receio de lesão nos ligamentos.

Caso esse prognóstico sombrio se confirme, a lesão poderá manter De Jong afastado dos gramados por quatro a seis meses. Uma cirurgia não está descartada.

Segundo o veículo de imprensa espanhol, o meio-campista já se apresentou ao clube na última sexta-feira para avaliar a gravidade da lesão, mas os exames ainda estão em andamento.

Após os exames realizados pelos médicos do clube e uma conversa com De Jong, o Barcelona poderá dar mais esclarecimentos sobre sua situação.

Para Hansi Flick, uma ausência prolongada de De Jong seria uma grande perda, embora o técnico disponha de várias alternativas. Marc Bernal já assumiu seu lugar na temporada passada, na ausência do holandês. Gavi e os jogadores da base Tommy Marqués e Xavi Espart também podem atuar nessa posição.

Marc Casadó não é considerado uma opção. O meio-campista não faz parte dos planos de Flick e está liberado para sair.