Seguindo os passos de quatro grandes clubes ingleses, o FC Barcelona também entrou na disputa por Eli Junior Kroupi, informou a Sky Sports na tarde desta terça-feira. O atacante de 19 anos do AFC Bournemouth está tendo uma temporada de estreia fenomenal na Premier League.

O versátil Kroupi, que pode atuar como centroavante, meia-atacante e ponta esquerda, foi contratado no início de 2025 por 13 milhões de euros do FC Lorient, clube que teve permissão para mantê-lo por empréstimo até o final da temporada 2024/25.

Kroupi estreou-se no início desta temporada na Premier League, onde deixou uma impressão indelével. O Barcelona vem acompanhando o jovem jogador da seleção francesa de base há toda a temporada e vê a sensação adolescente como um jogador promissor a longo prazo.

O interesse não é de se estranhar, já que Kroupi marcou doze gols na Premier League nesta temporada. Essa produção impressionante já atraiu o interesse de clubes ingleses como Manchester City, Chelsea, Manchester United e Liverpool.

O Bournemouth, clube pelo qual Kroupi está contratado até meados de 2030, não está, no entanto, disposto a deixar seu diamante partir após apenas um ano. Ainda assim, resta saber se os Cherries conseguirão manter Kroupi, especialmente se surgir uma guerra de lances pela sua contratação.

Nunca antes um adolescente conseguiu marcar mais de doze gols em sua temporada de estreia na Premier League. Com seu décimo segundo gol da temporada na semana passada contra o Crystal Palace, ele igualou Robbie Fowler (Liverpool, 1993/94) e Robbie Keane (Coventry City, 1999/00).

Com apenas três partidas da Premier League restantes nesta temporada, é provável que Kroupi consiga bater o recorde. O Bournemouth, que ocupa uma honrosa sexta posição e busca uma vaga nas competições europeias, ainda enfrenta o Fulham (fora de casa), o Manchester City (em casa) e o Nottingham Forest (fora de casa).