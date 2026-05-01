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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

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O FC Barcelona terá de deixar o Camp Nou novamente: parece que já se sabe qual será o local de acolhimento temporário

Barcelona

O FC Barcelona terá que se mudar temporariamente para outro estádio em breve. As reformas no Camp Nou ainda não foram totalmente concluídas, o que significa que os catalães terão que encontrar um novo local temporário para a temporada 2027/28.

Entre o verão de 2023 e novembro de 2025, o Camp Nou já passou por uma grande reforma. Por isso, o clube disputou os jogos em casa temporariamente no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Montjuïc.

No final do ano passado, o Barça voltou ao seu próprio estádio, mas a reforma ainda não está totalmente concluída. Atualmente, há capacidade para cerca de 60.000 pessoas.

Agora, ainda estão trabalhando na terceira e última arquibancada. Por isso, ela continua fechada no momento.

Na fase final das obras, ainda será necessário instalar um telhado no estádio. Esse será um processo que levará meses.

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O planejado é que isso ocorra durante a temporada 2027/28. Nesse período, o estádio não poderá ser utilizado.

O Barcelona terá, portanto, que procurar novamente um local temporário. De acordo com a emissora de rádio Cadena SER, o Estadi Olímpic Lluís Companys é mais uma vez o principal candidato a local alternativo.

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