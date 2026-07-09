O FC Barcelona oferece metade do valor pedido pelo Borussia Dortmund por Karim Adeyemi

O FC Barcelona e o Borussia Dortmund estão, por enquanto, muito distantes quanto ao valor da transferência de Karim Adeyemi. A oferta inicial dos catalães, de 20 milhões de euros, está aquém do esperado, já que o Dortmund exige o dobro. Mesmo assim, o Barcelona não demonstra nenhuma preocupação.

Na madrugada de quarta para quinta-feira, surgiu a notícia bastante inesperada de que Adeyemi, de 24 anos, chegou a um acordo pessoal com o Barcelona.

O ponta-direita tem contrato com o Dortmund até meados de 2027 e, segundo o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, ele definitivamente não vai renovar. Com isso, o Dortmund está sob pressão.

Se o grande clube alemão quiser lucrar com a transferência de Adeyemi, terá que vendê-lo neste verão. O Dortmund quer receber quarenta milhões de euros, valor que o Barcelona não está disposto a pagar.

“O Barcelona não vai oferecer quarenta milhões de euros por um jogador que, em janeiro, poderá negociar com outros clubes uma transferência sem custo”, afirma Romano.

“Adeyemi deixou bem claro para o Dortmund que quer ir para o Barcelona, que tem um acordo pessoal com o Barcelona e que, portanto, não vai assinar um novo contrato com o Dortmund.”

“Agora a bola está com o Dortmund. As negociações continuam, mas o Barcelona não vai gastar uma fortuna. Vamos ver se o Barcelona está disposto a ceder um pouco.”

Romano ressalta que o Barcelona está no comando da situação. “Quando um jogador com contrato de um ano está do seu lado, ele nunca vai assinar um novo contrato com o clube atual.”

“Também é difícil imaginar que o Barcelona vá gastar mais de 25 milhões de euros por um jogador que já poderá ser contratado daqui a seis meses para a próxima temporada. Tenho a sensação de que esse negócio vai acontecer”, afirmou Romano.