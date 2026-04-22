O FC Barcelona não se abala com a saída de Yamal e abre uma vantagem confortável sobre o Real Madrid

O FC Barcelona não cometeu nenhum deslize na disputa pelo título espanhol nesta quarta-feira. O líder venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 e volta a ter nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid. A única nota negativa foi a saída precoce de Lamine Yamal.

Yamal caiu na área do Celta de Vigo no final do primeiro tempo, enquanto seus companheiros tentavam parabenizá-lo pelo gol de 1 a 0 marcado de pênalti. Raphinha, em particular, parecia preocupado com seu colega de ataque. As imagens mostram que Yamal fez um gesto em direção ao banco do Barcelona logo após o pênalti. O habilidoso ponta, que havia feito algumas belas jogadas, foi rapidamente substituído pelo técnico Hansi Flick.

Logo após a substituição, o jogo no Spotify Camp Nou foi interrompido. O comentarista da Ziggo, Sierd de Vos, informou que se tratava de um problema cardíaco de alguém na torcida. Enquanto isso, Flick dava instruções aos seus jogadores, enquanto os jogadores de ambas as equipes conversavam entre si. Os espectadores, por sua vez, estavam curiosos para saber o motivo da interrupção do jogo entre Barcelona e Celta de Vigo. Devido à interrupção, o primeiro tempo acabou durando uma hora.

Os 60 mil espectadores viram, mesmo após o intervalo, um Barcelona dominante, que buscava o segundo gol com paciência e jogo posicional. O 2 a 0 parecia certo quando Ferran Torres acertou o gol com um belo voleio. Após uma verificação do VAR, o gol foi anulado por impedimento. O Celta de Vigo continuou, portanto, na disputa e teve azar quando Joan García impediu um jogador que havia avançado de marcar.

Nos minutos finais, o reserva Frenkie de Jong estabeleceu um recorde com sua 293ª partida pelo Barcelona. O antigo recorde, de 292 jogos, pertencia a Phillip Cocu. A equipe de Flick continuou circulando a bola com o holandês em campo, na esperança de que surgisse espaço atrás da defesa dos visitantes.

A vantagem do Barcelona não foi mais ameaçada nos minutos finais, fazendo com que a diferença para o Real Madrid volte a ser de nove pontos. Faltam ainda seis rodadas para o fim da LaLiga. O líder visita o Getafe, sexto colocado, no sábado.