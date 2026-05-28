O FC Barcelona está empenhado em contratar um atacante avaliado em 90 milhões de euros

O FC Barcelona quer trazer Julián Álvarez para o Spotify Camp Nou no próximo verão. O atual campeão espanhol entrará em contato em breve com o Atlético de Madrid com uma oferta gigantesca pelo atacante de 26 anos.

A notícia foi divulgada na quinta-feira pelo jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano. O Barcelona não vai oferecer jogadores para baixar o preço, mas está disposto a pagar o valor máximo por Álvarez.

Álvarez já teria apresentado um pedido de saída à diretoria do Atlético de Madrid. Há alguns meses, o argentino rejeitou uma nova e lucrativa proposta de contrato.

Após uma reunião direta com o agente de Álvarez e alguns intermediários, o Barça fará uma oferta.

O Atlético de Madrid não vai simplesmente aceitar a transferência, pois Álvarez tem contrato até meados de 2030. O Transfermarkt avalia o jogador em 90 milhões de euros. É muito provável que o Barcelona tenha que pagar muito mais.

Os próprios madrilenos pagaram, em 2024, cerca de 75 milhões de euros para contratar Álvarez do Manchester City.

Desde então, o jogador com 51 convocações pela seleção argentina já disputou 106 partidas oficiais pelo Atlético de Madrid. Nelas, ele marcou 49 gols e deu 17 assistências.