O FC Barcelona está de olho em um ex-jogador que não deu certo na Eredivisie: “Ele consegue se adaptar rapidamente”

O FC Barcelona está de olho em Alexander Sørloth. É o que informa Matteo Moretto, em nome do Marca. O norueguês de 30 anos, do Atlético de Madrid, é visto como um possível sucessor de Robert Lewandowski.

Segundo Moretto, o Barcelona “deu de olhada em Sørloth”. Isso tem tudo a ver com a incerteza em torno do futuro de Lewandowski.

Este último ainda tem contrato até o próximo verão no Camp Nou. O polonês poderia renovar seu contrato, mas teria que aceitar um salário menor. Além disso, ele teria recebido ofertas lucrativas de fora da Europa.

Sørloth é visto pelo Barcelona como uma boa alternativa a Lewandowski. Ele é tecnicamente comparável a Lewandowski e, segundo Moretto, poderia se adaptar imediatamente ao sistema do técnico Hansi Flick.

No entanto, é muito questionável até que ponto o Atlético estará disposto a cooperar na transferência de um jogador para o rival Barcelona. Sørloth ainda tem contrato até meados de 2028 na capital espanhola. O Transfermarkt avalia seu valor de mercado atualmente em vinte milhões de euros.

Sørloth, que disputou 70 partidas pela seleção da Noruega, joga pelo Atlético desde 2024. Até agora, ele marcou 41 gols e deu 3 assistências em 100 partidas oficiais pelo clube. O atacante marcou seu gol mais recente em 8 de abril, nas quartas de final da Liga dos Campeões, justamente contra o Barcelona.

Do início de 2016 até meados de 2017, Sørloth esteve sob contrato com o FC Groningen. No entanto, não foi um sucesso: em 43 partidas oficiais, ele marcou apenas 6 gols e deu 4 assistências.