O FC Barcelona enfrenta forte concorrência na disputa por Julián Álvarez

O Paris Saint-Germain iniciou as negociações sobre Julian Álvarez, segundo informa o Diario SPORT. O campeão da Liga dos Campeões entra na disputa com o FC Barcelona pela contratação do jogador.

O clube francês esperou propositalmente até depois da final da Liga dos Campeões para iniciar as negociações. O clube queria que toda a atenção estivesse voltada para a partida contra o Arsenal (1 a 1, vitória nos pênaltis).

Enquanto o FC Barcelona abordou Álvarez diretamente e só depois foi ao Atlético de Madrid com uma oferta de cem milhões de euros, o PSG está seguindo o caminho oficial.

O clube parisiense iniciou na segunda-feira as negociações para a contratação de Álvarez. Segundo o SPORT, o clube apresentará uma primeira oferta muito em breve.

O Barcelona já havia feito uma oferta pelo argentino de 26 anos na tarde de sexta-feira, mas o Atlético não a aceitou. A proposta era de cem milhões de euros. Muito pouco, segundo o Atlético, que o contratou há dois anos por 75 milhões de euros do Manchester City.

O próprio Álvarez manifestou ao Atlético, na capital espanhola, seu desejo de sair. Ele disputou 106 partidas pelo clube e marcou 49 gols.



