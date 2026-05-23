O FC Barcelona desperdiça tudo após a entrada de Frenkie de Jong

O FC Barcelona encerrou a temporada da LaLiga com uma derrota por 3 a 1 fora de casa contra o Valencia. Frenkie de Jong entrou em campo após o intervalo pelo campeão espanhol, mas saiu do campo como perdedor. O segundo colocado, Real Madrid, presenteou os torcedores com belas jogadas e uma vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Club.
Sem gols no primeiro tempo no Mestalla. Hugo Duro falhou em uma boa oportunidade com uma cabeçada e, pelo Barcelona, Alejandro Balde e o jogador que está de saída, Robert Lewandowski, acertaram a trave. De Jong assistiu a tudo do banco: o holandês voltou à lista de convocados do campeão após perder duas partidas por motivo de doença.
O impasse foi quebrado aos 30 minutos do segundo tempo em Valência. Um chute de Ferran Torres acabou indo para o gol após desviar em Lewandowski. Pouco depois, De Jong substituiu Dani Olmo no meio-campo do campeão. O Valência clamou por um pênalti quando Unai Núñez caiu na área, mas, após uma consulta ao VAR, decidiu-se não marcar a penalidade. Após uma falha na defesa do Barcelona, Javi Guerra empatou o jogo em 1 a 1.
Apenas cinco minutos depois, o Valencia chegou a assumir a liderança de forma ousada, com Luis Rioja marcando em um rebote. Marc Bernal parecia ter cometido um pênalti nos minutos finais. O meio-campista do Barcelona se safou porque o VAR sugeriu ao árbitro Adrian Cordero que não havia pênalti. Hansi Flick fez várias substituições nos minutos finais, mas isso não foi suficiente para o Barcelona evitar a derrota, também porque Andreas Christensen perdeu uma grande chance. Pior ainda, aos 97 minutos, Guido Rodríguez fechou o placar em 3 a 1.
Real Madrid - Athletic Club 4-2
Gonzalo García recebeu um passe de Dani Carvajal logo no início da partida e finalizou com precisão. Poucos minutos antes do intervalo, Jude Bellingham marcou com um belo chute de dentro da área para o eficiente Real Madrid. A tensão voltou nos acréscimos do primeiro tempo: Gorka Guruzeta enganou Thibaut Courtois com um belo chute forte.
Essa tensão foi dissipada logo após o reinício por Kylian Mbappé, que escolheu uma posição inteligente e marcou o 3 a 1 para o time da casa. O Real Madrid, então, administrou o jogo com relativa tranquilidade. Brahim Díaz marcou de forma espetacular no último minuto e Iñaki Williams salvou a honra do Athletic Club nos acréscimos.
Parece ser uma questão de tempo até que José Mourinho, agora no Benfica, retorne ao Real Madrid. O técnico interino Álvaro Arbeloa anunciou na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, que não estará mais no comando da equipe na próxima temporada.