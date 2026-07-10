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Karim AdeyemiImago
Jonathan van Haaster

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O FC Barcelona chegou a um acordo com o Borussia Dortmund sobre Karim Adeyemi: porcentagem de revenda muito alta

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K. Adeyemi

O FC Barcelona e o Borussia Dortmund chegaram a um acordo sobre a transferência de Karim Adeyemi, segundo Fabrizio Romano. O atacante alemão será contratado da Bundesliga por 22 milhões de euros, mais 7 milhões em possíveis bônus. Florian Plettenberg, da Sky Sport, estima o valor em 22+9 e informa que o Dortmund negociou uma participação na revenda de nada menos que 35%.

Nos últimos dias, o interesse do Barcelona cresceu rapidamente, e o clube não precisou se esforçar muito para convencer Adeyemi a se transferir para a cidade litorânea da Catalunha.

Adeyemi assinará um contrato de cinco anos no Spotify Camp Nou, onde, segundo a Sky italiana, receberá cerca de seis milhões de euros líquidos por temporada.

O Dortmund certamente não tinha as melhores cartas na mão durante as negociações. Adeyemi se recusou a renovar seu contrato, válido até meados de 2027, e manifestou seu desejo de sair.

O Dortmund, inicialmente, exigiu um valor de transferência de quarenta milhões de euros, o que era irrealista. Romano informou na quinta-feira que o Barça nunca pagaria esse valor, sabendo que, em seis meses, poderia ter negociado uma saída sem custo no ano que vem.

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A oferta inicial do Barcelona, de 20 milhões de euros, foi rejeitada, o que levou ambas as partes a cederem. Com um valor fixo de 22 milhões de euros, mais 7 a 9 milhões em possíveis bônus — dependendo do número de partidas disputadas e da conquista do campeonato —, além de uma porcentagem de revenda bastante elevada, isso acabou de acontecer.

Adeyemi (24), após sua chegada do Red Bull Salzburg em 2022, tornou-se uma estrela incontestável da Bundesliga no Dortmund. O ponta-direita, que, surpreendentemente, foi deixado de fora da seleção para a Copa do Mundo por Julian Nagelsmann, marcou 36 gols e deu 25 assistências em 146 partidas pelos Die Schwarzgelben.

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