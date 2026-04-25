O FC Barcelona aproveita ao máximo o tropeço do Real Madrid e já sente o cheiro do título nacional

O FC Barcelona não cometeu nenhum deslize na disputa pelo título da LaLiga neste sábado. O líder venceu o Getafe por 2 a 0 e agora está onze pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, que perdeu pontos importantes na visita ao Real Betis na sexta-feira: 1 a 1. Com apenas cinco partidas restantes na Espanha, o título nacional parece ser apenas uma questão de tempo para o Barcelona.
Lamine Yamal saiu lesionado na quarta-feira e está fora do resto da temporada. A primeira grande chance surgiu após mais de meia hora de jogo, quando Roony Bardghji, que substituiu Yamal na direita, chutou para fora após uma bela jogada.
O 0 a 1 para o Barcelona acabou surgindo no último minuto do primeiro tempo. Fermín López acertou o canto inferior direito, para alegria do ponta-esquerda e de seus companheiros. O intervalo foi marcado imediatamente no Coliseu Alfonso Pérez, em Getafe.
O Barcelona partiu em busca da ampliação da vantagem logo no início do segundo tempo. Hansi Flick decidiu também reforçar a segurança, colocando Frenkie de Jong no lugar de Gavi aos 30 minutos.
Marcus Rashford deixou sua marca a quinze minutos do fim. O inglês marcou o 0-2 após uma bela jogada individual. Com isso, a vitória estava garantida para o Barcelona, que por vezes combinou bem e, na verdade, não enfrentou dificuldades contra o Getafe.
O Getafe ainda se fez valer na fase final, com Martin Satriano cabeceando para fora por pouco. Isso não abalou o Barcelona, e a equipe de Flick deu um grande passo rumo ao título espanhol com a vitória.
O título pode ser conquistado já na próxima semana, se o Barcelona vencer fora de casa contra o Osasuna. O Real Madrid teria então que perder pontos contra o Espanyol um dia depois. Outro cenário é uma semana depois, quando o Barcelona receberá o Real Madrid.