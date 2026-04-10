“O fato de Robin van Persie fazer isso diz tudo sobre os problemas no Feyenoord”

Wim Kieft está preocupado com Robin van Persie e Arne Slot. Ambos os treinadores estão passando por momentos turbulentos no Feyenoord e no Liverpool, respectivamente, e o ex-atacante não vê, por enquanto, nenhuma luz no fim do túnel.

Slot optou por uma defesa com cinco jogadores na partida de quarta-feira contra o Paris Saint-Germain (derrota por 2 a 0), com Jeremie Frimpong na lateral direita. “Antes do intervalo, o jogador da seleção holandesa teve alguns momentos positivos, mas no segundo tempo ele ficou invisível no sistema com cinco defensores”, lamenta Kieft em sua coluna para o De Telegraaf.

“A tática escolhida por Slot não ajudou o Liverpool. Ela não combina com a equipe e foi mais um fardo do que uma solução. O resultado e a execução foram desastrosos. O Liverpool provou que, com cinco defensores, não se tem necessariamente um desempenho melhor na defesa”, observou Kieft, vendo o plano de Slot contra o PSG ir por água abaixo.

Kieft faz imediatamente a comparação com a situação de Van Persie como técnico do Feyenoord. “Também no Feyenoord falta qualidade, a equipe apresenta deficiências no futebol e a confiança é difícil de encontrar. Não há boas perspectivas para o clássico da Eredivisie contra o NEC, terceiro colocado na tabela.”

O que também não ajuda é que Luciano Valente e Anis Had Moussa são dúvidas para os rotterdames. “O fato de Van Persie ter que se colocar no time titular durante o treino diz tudo sobre os problemas de elenco. Ao mesmo tempo, isso também não é a solução para o Feyenoord.”

Kieft vê, portanto, um panorama sombrio para o Feyenoord no que diz respeito à visita ao De Goffert. “Em Roterdã, eles não podem fazer mais do que torcer por uma recuperação do atacante japonês Ayase Ueda. Ou que o NEC sucumba ao excesso de confiança ou à pressão de ter que vencer para ficar em segundo lugar. No NEC desta temporada, porém, não vejo esses dois cenários acontecendo tão cedo.”

O Feyenoord chega ao clássico contra o NEC com um ponto de vantagem. No início desta temporada, a equipe de Van Persie perdeu por 2 a 4 para o rival de Nijmegen, em uma partida espetacular.