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Robin van PersieImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

“O fato de Robin van Persie fazer isso diz tudo sobre os problemas no Feyenoord”

Feyenoord
R. van Persie

Wim Kieft está preocupado com Robin van Persie e Arne Slot. Ambos os treinadores estão passando por momentos turbulentos no Feyenoord e no Liverpool, respectivamente, e o ex-atacante não vê, por enquanto, nenhuma luz no fim do túnel.

Slot optou por uma defesa com cinco jogadores na partida de quarta-feira contra o Paris Saint-Germain (derrota por 2 a 0), com Jeremie Frimpong na lateral direita. “Antes do intervalo, o jogador da seleção holandesa teve alguns momentos positivos, mas no segundo tempo ele ficou invisível no sistema com cinco defensores”, lamenta Kieft em sua coluna para o De Telegraaf. 

“A tática escolhida por Slot não ajudou o Liverpool. Ela não combina com a equipe e foi mais um fardo do que uma solução. O resultado e a execução foram desastrosos. O Liverpool provou que, com cinco defensores, não se tem necessariamente um desempenho melhor na defesa”, observou Kieft, vendo o plano de Slot contra o PSG ir por água abaixo.

Kieft faz imediatamente a comparação com a situação de Van Persie como técnico do Feyenoord. “Também no Feyenoord falta qualidade, a equipe apresenta deficiências no futebol e a confiança é difícil de encontrar. Não há boas perspectivas para o clássico da Eredivisie contra o NEC, terceiro colocado na tabela.”

O que também não ajuda é que Luciano Valente e Anis Had Moussa são dúvidas para os rotterdames. “O fato de Van Persie ter que se colocar no time titular durante o treino diz tudo sobre os problemas de elenco. Ao mesmo tempo, isso também não é a solução para o Feyenoord.”

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Kieft vê, portanto, um panorama sombrio para o Feyenoord no que diz respeito à visita ao De Goffert. “Em Roterdã, eles não podem fazer mais do que torcer por uma recuperação do atacante japonês Ayase Ueda. Ou que o NEC sucumba ao excesso de confiança ou à pressão de ter que vencer para ficar em segundo lugar. No NEC desta temporada, porém, não vejo esses dois cenários acontecendo tão cedo.”

O Feyenoord chega ao clássico contra o NEC com um ponto de vantagem. No início desta temporada, a equipe de Van Persie perdeu por 2 a 4 para o rival de Nijmegen, em uma partida espetacular. 

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