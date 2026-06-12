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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

O fantástico jogador do Feyenoord, Hwang, leva a Coreia do Sul à vitória sobre a República Tcheca na Copa do Mundo

República da Coreia x Tchéquia
República da Coreia
Tchéquia
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Após um segundo tempo espetacular, a Coreia do Sul conquistou uma vitória merecida na Copa do Mundo contra a República Tcheca. Hwang In-beom, jogador do Feyenoord, foi o grande protagonista com um gol e uma assistência para Oh Hyeon-gyu, garantindo que o gol inicial de Ladislav Krejcí fosse totalmente anulado: 2 a 1. A Coreia do Sul soma agora, assim como o México, três pontos no Grupo A.

O primeiro tempo foi, sem dúvida, da Coreia do Sul, com Hwang posicionado no meio-campo. A equipe do técnico Hong Myung-bo buscou o ataque e não precisou de muito para abalar a frágil defesa tcheca.

Son Heung-min criou a primeira grande chance, com uma tentativa que foi defendida com dificuldade por Robin Hranác. Na cobrança de escanteio seguinte, Lee Han-beom também criou perigo. Sua cabeçada passou cerca de um metro e meio acima do gol de Matej Kovár.

O jogador do PSV interveio bem em seguida em um chute de longa distância do meio-campista do PSG Lee Kang-in e se safou por pouco quando Son chutou para fora da linha da grande área. A República Tcheca decepcionou bastante e só criou uma situação realmente perigosa a partir de um escanteio.

Após o intervalo, pouco mudou no jogo. A República Tcheca não demonstrou intenção de partir para o ataque e foi dominada, principalmente no meio-campo, pela Coreia do Sul, onde Hwang já jogava de forma excelente muito antes de assumir o papel de herói.

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As chances para a Coreia do Sul surgiram rapidamente no segundo tempo e Son deveria ter aproveitado o excelente passe de Lee Kang-in, mas o craque não conseguiu passar por cima de Kovár, que saiu muito bem.

Contra todas as expectativas, a República Tcheca passou à frente do placar de repente, pouco depois de uma hora de jogo. Um lançamento lateral incrível de Vladimír Coufal encontrou a cabeça de Krejci, que avançava em velocidade, surpreendeu completamente a Coreia do Sul e cabeceou com precisão no canto curto: 0 a 1.

O primeiro gol foi o pontapé inicial para um segundo tempo inesperado e espetacular. Pouco menos de dez minutos após o primeiro gol, Hwang empatou. O jogador da Eredivisie driblou Kovár com um único movimento, antes de finalizar com um belo chute por cima: 1 a 1.

A República Tcheca só se mostrou perigosa em jogadas ensaiadas e parecia voltar a assumir a liderança em uma cobrança de falta, com uma cabeçada certeira de Tomás Soucek, que acabou sendo considerado impedido por uma diferença mínima.

Esse momento deu um impulso à Coreia do Sul, que apenas alguns minutos depois levou à vantagem merecida. Um passe em profundidade brilhante de Paik Seung-ho encontrou Hwang em corrida, cujo cruzamento preciso foi aproveitado por Oh: 2 a 1.

Nos minutos finais, a República Tcheca esteve muito perto do empate, não fosse o goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu ter demonstrado um reflexo fantástico para impedir Adam Hlozek de marcar.

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