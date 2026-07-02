O fantasma do Marrocos volta a assombrar... A Espanha busca quebrar uma maldição de 16 anos contra a Áustria

A seleção da Espanha busca quebrar uma maldição que a persegue há 16 anos, quando enfrentar a Áustria, nesta noite de quinta-feira, no estádio de Los Angeles, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola liderou o seu grupo com 7 pontos, após vitórias sobre a Arábia Saudita (4 a 0) e o Uruguai (1 a 0), além de um empate sem gols contra o Uruguai.

No entanto, há um problema que persegue a seleção espanhola desde que conquistou a Copa do Mundo de 2010: ela não obteve nenhuma vitória nem marcou nenhum gol em partidas eliminatórias da Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo de 2014, a seleção espanhola foi eliminada ainda na fase de grupos; em 2018, a “La Roja” passou da fase de grupos, mas foi eliminada após perder para a Rússia nas oitavas de final nos pênaltis.

Já na Copa do Mundo de 2022, a seleção espanhola avançou para as oitavas de final, mas também foi eliminada nos pênaltis contra o Marrocos.

A seleção espanhola espera quebrar essa maldição, superar a Áustria para se classificar para as oitavas de final e aguardar o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia.



