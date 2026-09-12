O fantasma do início catastrófico persegue o Paris Saint-Germain: Hakimi e companheiros vão despertar?

Todas as atenções se voltam para o estádio Francis-Le Blé quando o Brest receber o Paris Saint-Germain, em um confronto que carrega muitos cálculos contraditórios, entre uma equipe que busca dar continuidade ao seu início promissor e outra que tenta recuperar rapidamente o equilíbrio antes que o clima de preocupação ao seu redor aumente.

E, apesar de o Paris Saint-Germain entrar no confronto como o favorito no papel, os números dos últimos duelos revelam um paradoxo curioso; a equipe parisiense vive um dos seus períodos negativos mais longos no Campeonato Francês, enquanto o Brest tenta aproveitar o fator casa e quebrar uma longa sequência histórica de resultados negativos diante do atual campeão.

A partida é disputada pela quarta rodada do Campeonato Francês da temporada 2026-2027, em um momento em que o confronto parece mais complexo do que uma simples disputa entre duas equipes que diferem em recursos e ambições.

Brest: um tabu histórico diante do Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain tem uma clara vantagem nos últimos duelos contra o Brest, já que a rede de estatísticas "Opta" apontou que o Brest perdeu 12 dos 13 confrontos diante da equipe parisiense no Campeonato Francês, desde a sua ascensão à primeira divisão no verão de 2019.

Essa sequência coloca o Brest diante de um número histórico negativo, pois a equipe pode igualar o recorde do maior número de derrotas sofridas por um time diante de um único adversário no Campeonato Francês durante este período.

E a vantagem do Paris Saint-Germain não se limita aos confrontos no campeonato, já que a equipe parisiense não sofreu nenhuma derrota diante do Brest nos últimos 34 jogos que os reuniram em todas as competições, somando ao longo deles 26 vitórias contra 8 empates.

Essa sequência é a mais longa na história dos clubes atuais do Campeonato Francês em relação ao número de partidas consecutivas sem derrota diante de outra equipe em todas as competições, o que reflete a dimensão da superioridade histórica que o Paris Saint-Germain impôs ao seu adversário.

Brest busca um início histórico

Apesar da dificuldade da missão, o Brest tem a chance de conquistar um feito especial no início da atual temporada. A equipe pode começar sua trajetória no Campeonato Francês com uma sequência de quatro partidas consecutivas sem derrota, depois de ter conquistado até agora uma vitória e dois empates na temporada 2026-2027.

Caso o Brest consiga evitar a derrota diante do Paris Saint-Germain, será a terceira vez em sua história que consegue disputar as quatro primeiras partidas de uma temporada no Campeonato Francês sem derrota.

A equipe já havia alcançado esse feito nas temporadas 1990-1991 e 2011-2012, o que confere à partida uma importância adicional para os donos da casa, que esperam escrever um novo capítulo na história do clube.

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Saint-Germain diante de uma marca negativa rara

Por outro lado, o Paris Saint-Germain entra na partida em meio a uma situação incomum para uma equipe acostumada a impor sua hegemonia no Campeonato Francês. A equipe parisiense pode começar a atual temporada sem conquistar nenhuma vitória nas quatro primeiras partidas, algo que não lhe acontece desde a temporada 2007-2008.

Durante aquela temporada, o Paris Saint-Germain iniciou sua trajetória no Campeonato Francês com três empates e uma derrota, cenário que ameaça se repetir novamente após longos anos.

E o que aumenta o tamanho da pressão é que o Paris Saint-Germain não conseguiu vencer nas suas últimas quatro partidas no Campeonato Francês, contando com a sua última partida da temporada passada, já que se contentou com dois empates e sofreu duas derrotas.

Essa é a mais longa sequência da equipe sem conquistar nenhuma vitória na primeira divisão francesa desde o período que se estendeu entre maio e agosto de 2011, quando a equipe viveu uma sequência de 7 partidas consecutivas sem vitória.

Brest busca recuperar a força do seu estádio

E a missão do Brest também não parece fácil, especialmente porque a equipe sofre com a queda dos seus resultados em casa no último período. O Brest não conseguiu vencer nas suas últimas 5 partidas disputadas em casa no Campeonato Francês, tendo empatado em três partidas e perdido duas.

Essa sequência vem após um período no qual seu estádio era mais difícil para os adversários, já que a equipe conseguiu vencer 6 dos 7 jogos anteriores em casa, e sofreu ao longo deles apenas uma derrota.

Assim, o Brest espera recuperar sua força diante da sua torcida no confronto mais difícil, especialmente porque vencer o Paris Saint-Germain seria como uma mensagem forte sobre a capacidade da equipe de superar seu início conturbado em casa.

Dembélé: a palavra-chave nos confrontos contra o Brest

O confronto tem uma importância especial para o astro francês Ousmane Dembélé, que possui um cartel goleador marcante diante do Brest com a camisa do Paris Saint-Germain.

O Brest é o time em cuja meta Dembélé mais marcou gols com a camisa do Paris Saint-Germain em todas as competições, depois de o jogador ter conseguido balançar suas redes 7 vezes.

Todos os sete gols de Dembélé diante do Brest vieram desde a temporada 2024-2025, tornando a equipe uma das principais vítimas do astro francês nos últimos anos.

E no âmbito das cinco grandes ligas europeias, apenas Harry Kane, que marcou 11 gols diante do Stuttgart, e Esteban Lepaul, que marcou 8 gols diante do Strasbourg, superaram Dembélé no número de gols marcados diante de uma única equipe durante o mesmo período.

Mas o paradoxo é que Dembélé, detentor da Bola de Ouro, não conseguiu marcar nas suas últimas 3 partidas disputadas diante do Brest, o que abre espaço para uma nova pergunta: o astro francês recupera seu faro goleador diante do seu adversário preferido, ou o Brest consegue detê-lo pela quarta partida consecutiva?