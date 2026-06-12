O fantasma do fracasso assombra o Barcelona... A contratação de Álvarez reabre as feridas do passado

O Barcelona continua empenhado em contratar o atacante argentino Julián Álvarez, apesar das negociações difíceis e da relutância do Atlético de Madrid em facilitar sua transferência, em meio a uma forte concorrência de grandes clubes europeus.

Álvarez é considerado a prioridade do clube catalão para reforçar o ataque, especialmente com a saída iminente de Robert Lewandowski, já que o jogador conta com o apoio técnico claro do diretor esportivo Deco e do técnico Hans Flick, que o veem como o atacante ideal para o projeto da equipe na próxima temporada.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Álvarez demonstrou um desejo explícito de se transferir para o Barcelona, mas as negociações não estão ocorrendo sem obstáculos devido à postura inflexível do Atlético de Madrid, além da entrada de outros clubes na disputa, com destaque para o Paris Saint-Germain.

Apesar disso, os dirigentes do Barcelona mantêm o otimismo, considerando que o forte desejo do jogador de vestir a camisa do “Blaugrana” e o fato de a janela de transferências de verão permanecer aberta por mais alguns meses são fatores que jogam a seu favor. Além disso, o clube catalão reforçou recentemente seu ataque com a contratação do inglês Anthony Gordon.

Essas tentativas surgem em meio a receios dentro do clube de que se repitam experiências dolorosas do passado, já que os dirigentes do Barcelona se lembram bem de como fracassaram, nos últimos momentos, na contratação de grandes nomes que estavam prestes a assinar, com destaque para o espanhol Nico Williams, que quase se tornou jogador do time antes de desistir.

A lista dos “grandes jogadores que escaparam” inclui nomes de destaque como Paul Pogba, Marco Verratti, Ángel Di María, Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt e David Beckham, além de outros casos como: Ander Herrera, David Luiz, Diego Costa e Marco Reus, cujas transferências não foram concretizadas por motivos financeiros, técnicos ou pessoais.