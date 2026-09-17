A diretoria do Barcelona recusou uma oferta financeira tentadora do gigante dos serviços bancários digitais "Revolut" para ser seu novo parceiro financeiro, e o motivo foi: Luís Figo.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" reproduziu, citando a rádio da Catalunha por meio do podcast "Barça Reservat", os bastidores fascinantes na busca por um novo parceiro financeiro para o clube catalão, após o fim de seu contrato com o banco "CaixaBank" há um ano.

A rádio esclareceu que a diretoria do presidente Joan Laporta estuda atualmente renovar a parceria com o "CaixaBank", em meio à chegada de várias ofertas de instituições financeiras globais, sendo a mais destacada a da empresa britânica "Revolut".

Segundo a fonte, a oferta da "Revolut" representava uma oportunidade excepcional do ponto de vista financeiro e de marketing, dada a presença global da empresa e suas condições atraentes.

A rádio informou que a empresa, que se tornou neste ano o parceiro financeiro global do Manchester City e aparece nas costas das camisas das equipes masculina e feminina, além de ser o patrocinador principal no peito da camisa do clube italiano Como, desejava intensamente entrar no reduto do "Camp Nou", mas o Barcelona disse uma única palavra: não.

O jornal destacou que o motivo não foi financeiro nem esportivo, mas histórico e emocional por excelência, já que o rosto publicitário e embaixador global da "Revolut" é o astro português Luís Figo. Mais do que isso, as recentes campanhas promocionais da empresa não hesitaram em evocar sua transferência chocante do Barcelona para o Real Madrid no verão do ano 2000.

Aquela transferência, que a torcida "blaugrana" ainda considera a maior traição da história do clube, continua fortemente presente na memória do clube após 26 anos.

Segundo a rádio da Catalunha, o conselho diretivo entendeu que fechar uma parceria com uma empresa que glorifica Figo e explora a história de sua traição como ferramenta de marketing seria uma nova punhalada nos sentimentos da torcida e uma reviravolta da opinião pública contra a própria diretoria.

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A rádio reforçou que existem linhas vermelhas no Barcelona que não podem ser ultrapassadas por mais tentadoras que sejam as ofertas financeiras, e que colaborar com qualquer entidade que tenha Figo em suas fileiras é uma dessas linhas.

Com essa decisão, o Barcelona envia uma mensagem clara: algumas feridas o dinheiro não cura, e alguns nomes permanecerão para sempre proibidos de entrar na casa catalã, mesmo que cheguem carregados de milhões de dólares.