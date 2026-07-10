O fantasma de Escobar volta... Ameaças de morte impedem jogador colombiano de voltar ao seu país

A Federação Colombiana de Futebol solicitou, nesta sexta-feira, que o Ministério Público abrisse uma investigação urgente sobre as ameaças à vida do jogador Jaminton Campaz, que foi alvo de uma enxurrada de críticas ferrenhas e ameaças de morte nas redes sociais após desperdiçar uma chance clara nos últimos minutos da prorrogação contra a Suíça, o que impediu a Colômbia de se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Federação Colombiana de Futebol divulgou um comunicado oficial no qual repudia veementemente as ameaças à vida e à integridade do jogador de 26 anos, após a partida disputada entre as seleções da Colômbia e da Suíça em Vancouver, no Canadá, na última terça-feira, que terminou com a derrota dos “Cafeteros” nos pênaltis por 4 a 3, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação.

A Comissão Executiva da Federação expressou sua total solidariedade e apoio a Campaz, sua família e a todos os jogadores da seleção colombiana, bem como à delegação como um todo, solicitando ao Ministério Público que agilize as investigações necessárias para identificar os responsáveis por esses atos, processá-los e puni-los.

A Federação enfatizou em seu comunicado que os jogadores que representam as seleções nacionais enfrentam o desafio “com disciplina, comprometimento, profissionalismo e profundo amor pela pátria”; portanto, nenhum deles deve “ser intimidado por representar o país em um ambiente esportivo”.

A partida decisiva contra a Suíça testemunhou um momento trágico aos 114 minutos da prorrogação, quando Campaz desperdiçou uma chance de ouro de marcar ao chutar a bola para fora, ao lado da trave — o que poderia ter sido o gol da vitória e da classificação direta para as quartas de final —, antes que os pênaltis decidissem o destino a favor dos suíços.

Após a dolorosa eliminação, as redes sociais ficaram repletas de críticas severas dirigidas à equipe comandada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, incluindo ameaças graves contra Campaz, que havia marcado o terceiro gol na vitória da Colômbia por 3 a 1 sobre o Uzbequistão em sua estreia no torneio.

Campaz expressou, em sua conta no Instagram, seu profundo pesar, dizendo: “Sinto uma profunda tristeza por não ter conseguido proporcionar a vocês a alegria que todos esperávamos, mas garanto que nunca me faltou dedicação, comprometimento ou amor por esta camisa. Dei tudo de mim em campo e faria isso mil vezes mais pelo meu país.”

Devido às graves ameaças que recebeu, Campaz, jogador do clube argentino Rosario Central, não voltou à Colômbia após o término da participação da seleção na Copa do Mundo, a fim de garantir sua segurança e a de sua família — uma decisão que reflete a gravidade da situação.

A situação trágica de Campaz lembra a tragédia de Andrés Escobar, o zagueiro colombiano assassinado em Medellín em 2 de julho de 1994, aos 27 anos, apenas 10 dias depois de marcar um gol contra os Estados Unidos pela seleção de seu país na Copa do Mundo — um dos momentos mais sombrios da história do futebol colombiano.

A Federação Colombiana encerrou seu comunicado com um apelo a todos os colombianos para que respeitem os jogadores, afirmando: “O futebol deve ser um espaço de união, respeito e esperança, não um palco para o ódio, a intimidação ou a violência. Por isso, convocamos todos os colombianos a garantir que as diferenças inerentes à competição esportiva não se transformem em ameaças ou agressões contra aqueles que dedicam suas vidas a representar o país.”