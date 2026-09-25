A pressão sobre Roberto De Zerbi aumenta dentro do Tottenham, depois que o início de temporada se transformou em um verdadeiro pesadelo, em meio a resultados decepcionantes apesar dos gastos elevados do clube durante a janela de transferências do verão.

Após cinco rodadas da Premier League, o Tottenham segue sem vitória e ocupa a lanterna da tabela, apesar de ter gasto mais de 400 milhões de euros na contratação de dez jogadores neste verão, o que colocou o treinador italiano sob pressão crescente.

Diante desse início catastrófico, Tim Sherwood, ex-treinador do Tottenham, acredita que a torcida do clube receberia bem o retorno do argentino Mauricio Pochettino, caso a diretoria tome a decisão de demitir De Zerbi.

Sherwood afirmou, em declarações reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato": "A torcida do Tottenham prefere Mauricio Pochettino a Roberto De Zerbi", mas ao mesmo tempo destacou que o elenco atual é muito diferente daquele que o treinador argentino teve à disposição em sua passagem anterior.









Pochettino comandou o Tottenham por cinco anos e meio, antes de ser demitido em 2019, poucos meses depois de levar a equipe à final da Liga dos Campeões da Europa. Durante sua passagem, também conseguiu terminar em segundo e terceiro lugar na Premier League, apesar de não ter conquistado nenhum título.

Sherwood entende que o volume de gastos durante o verão elevou consideravelmente o patamar de expectativas, afirmando: "Conheço muitos treinadores que gostariam de gastar 400 milhões de libras esterlinas em seus times".

Com a continuidade dos resultados negativos, aumentam as especulações sobre o futuro de De Zerbi, num momento em que a torcida do Tottenham passou a esperar uma reviravolta rápida que devolva a equipe ao caminho das vitórias.











