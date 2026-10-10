O Arsenal conquistou uma vitória emocionante sobre o Leeds United pelo placar de 2 a 1, neste sábado, pela sexta rodada da Premier League.
O Leeds United abriu o placar aos 55 minutos, com um cruzamento rasteiro pela esquerda feito por Gabriel Gudmundsson, com a bola passando pela defesa e chegando a James Justin, que finalizou para o gol sem goleiro.
O Arsenal igualou o placar aos 62 minutos, por meio de um passe de cabeça dentro da grande área dado por Ben White a Riccardo Calafiori, que não teve dificuldade para colocar a bola no fundo das redes.
O Arsenal ainda marcou o gol da vitória aos 70 minutos, após várias trocas de passes entre os jogadores do time, que terminaram com um passe de calcanhar de Declan Rice para Bruno Guimarães, que bateu rasteiro e forte, com a bola passando pela direita do goleiro do Leeds e indo para dentro das redes.
Com esse resultado, o Arsenal subiu provisoriamente à liderança da tabela de classificação, com 15 pontos, empatado com o Manchester City, enquanto o Leeds United permaneceu na quinta posição, com 9 pontos.