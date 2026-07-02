O excesso de confiança o expõe ao ridículo... Declaração do astro do Senegal o coloca em apuros após a eliminação da Copa do Mundo

Uma das declarações mais ousadas antes do início da Copa do Mundo de 2026 virou motivo de piada após a eliminação da seleção do Senegal nas oitavas de final, encerrando prematuramente a participação dos “Leões da Teranga”, apesar das grandes ambições que os acompanhavam antes do torneio.

Antes do início da Copa do Mundo, El Hadj Malick Diouf, estrela da seleção senegalesa, fez uma declaração que revelava ambições extremamente elevadas, afirmando que a seleção de seu país não viajaria para a Copa do Mundo apenas para chegar às semifinais — o feito histórico para o continente africano alcançado pela seleção marroquina em 2022.

Diouf disse, em fevereiro passado, pouco tempo depois da final da Copa Africana das Nações de 2025 contra o Marrocos: “Se o objetivo for apenas chegar às semifinais, é melhor ficarmos em casa”.

Ele acrescentou, em declarações à rede francesa Canal+: “Somos uma grande nação e vamos à Copa do Mundo para vencê-la. Quanto àqueles que se contentam com o sonho das semifinais, peço desculpas, pois vamos lá para conquistar o título.”

Mas a realidade seguiu um rumo totalmente diferente, já que a aventura do Senegal terminou rapidamente após a derrota para a Bélgica nas oitavas de final, na noite de ontem, quarta-feira, fazendo com que a seleção fosse eliminada antes mesmo de chegar perto das semifinais — o que os convidados consideravam uma meta insuficiente.

A eliminação da seleção senegalesa trouxe essa declaração de volta à tona nas redes sociais, onde muitos consideraram que a grande confiança que antecedeu o torneio colidiu com a realidade da competição, enquanto outros compartilharam amplamente as palavras como uma das principais ironias da Copa do Mundo de 2026 e pediram que o jogador demonstrasse humildade.

Vale lembrar que a seleção senegalesa sofreu uma eliminação dramática: após estar vencendo por 2 a 0 contra a Bélgica até os 86 minutos, a seleção europeia conseguiu virar o placar com dois gols antes do fim do tempo regulamentar, seguido do gol da vitória na segunda prorrogação.