O Excelsior goleia o FC Utrecht por 10 a 0 e conquista três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento

O Excelsior conquistou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento na tarde de domingo. Em casa, os jogadores de Kralingen foram muito superiores ao FC Utrecht, que jogou com dez homens durante uma hora: 5 a 0. Com a vitória, o Excelsior sobe para a décima quarta posição na VriendenLoterij Eredivisie. O Utrecht ocupa a oitava posição.

O Excelsior já havia visto o Telstar, concorrente direto na luta contra o rebaixamento, vencer o Sparta Rotterdam por 4 a 1 na quarta-feira. Com isso, a equipe do técnico Ruben den Uil havia caído para a décima sexta posição, o que tornava uma vitória sobre o Utrecht no domingo muito bem-vinda.

E o time da casa começou bem. Depois que Ángel Alarcón perdeu uma grande chance de abrir o placar, um minuto depois a bola entrou do outro lado do campo. Noah Naujoks completou um cruzamento rasteiro de Derensili Sanches Fernandes: 1 a 0.

Poucos minutos depois, Naujoks parecia marcar seu segundo gol. Um gol praticamente idêntico, mas desta vez após passe de Arthur Zagré. O lateral-esquerdo, porém, estava em posição de impedimento quando recebeu a bola, então a comemoração foi cancelada.

Mesmo depois disso, o Excelsior continuou sendo a melhor equipe. Naujoks cabeceou para fora, Sanches Fernandes chutou por cima do gol, Gyan de Regt cabeceou por cima e Emil Hansson viu sua tentativa ser defendida por Vasilios Barkas. O Utrecht, que já jogava mal, ficou com dez jogadores aos trinta minutos, quando Matisse Didden recebeu dois cartões amarelos em poucos minutos e, consequentemente, foi expulso.

A dez minutos do intervalo, o placar chegou a 2 a 0. O Excelsior cobrou um escanteio curto, De Regt cruzou a bola e Sanches Fernandes cabeceou para o gol. Ron Jans decidiu então intervir para, pelo menos, reorganizar a defesa: o zagueiro Siebe Horemans substituiu o atacante Artem Stepanov.

O Utrecht estava claramente em um dia ruim, mas, no início do segundo tempo, teve um momento em que teve tempo e espaço para ditar o ritmo do jogo. No entanto, foi o Excelsior que voltou a marcar. Horemans perdeu a bola sem motivo na sua própria área, e Sanches Fernandes driblou o substituto Emeka Adiele e marcou seu segundo gol: 3 a 0.

Mas não ficou por aí. Irakli Yegoian marcou o 4 a 0 no rebote, depois que Barkas ainda conseguiu defender um chute de Zagré. O fraco Utrecht não conseguiu ir muito além de um chute na trave de Yoann Cathline. Nos acréscimos, Lennard Hartjes também marcou o 5 a 0 após um cruzamento de Ilias Bronkhorst.

Com essa vitória, o Excelsior, décimo quarto colocado, tem seis pontos a mais que o décimo sétimo, o NAC Breda, e três pontos a mais que o décimo sexto, o FC Volendam. Este último clube ainda tem um jogo a menos: no final da tarde de domingo, contra o lanterna Heracles Almelo.