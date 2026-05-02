O Excelsior faz um excelente trabalho na Eredivisie com um gol no final da partida contra o FC Groningen

O Excelsior fez um excelente trabalho na noite de sábado na luta pela permanência na Eredivisie. Os rotterdames venceram o FC Groningen por 2 a 3 graças a um gol de Gyan de Regt no último minuto e agora ocupam a décima quarta posição, com quatro pontos a mais que o Telstar, décimo sexto colocado. O time de Velsen ainda enfrenta o NEC. O Groningen cai para a décima posição e sabe que o Sparta pode abrir três pontos de vantagem no domingo.
O Groningen teve um início de jogo de sonho para seus torcedores no Euroborg. Aos três minutos, uma fantástica cobrança de escanteio de David van der Werff chegou ao segundo poste, onde Tika de Jonge apareceu e cabeceou para o gol: 1 a 0.
O 2 a 0 parecia iminente quando Tygo Land encontrou o companheiro Younes Taha com um belo passe em profundidade. O meio-campista ofensivo hesitou um pouco demais e acabou vendo a bola ser afastada de seus pés por Lennard Hartjes.
Do outro lado do campo, o Excelsior teve a chance de empatar com Casper Widell, cuja cabeçada foi habilmente afastada na linha pelo zagueiro do Groningen, Marco Rente.
Cinco minutos antes do intervalo, o Excelsior e Widell finalmente conseguiram o gol. O atacante sueco foi encontrado após um escanteio cobrado por Emil Hansson e cabeceou rasteiro, passando por Etienne Vaessen: 1 a 1.
Assim como no primeiro tempo, o Groningen também começou muito bem a segunda etapa. De Jonge passou para Taha, que ficou cara a cara com Stijn van Gassel e, desta vez, conseguiu passar pelo goleiro do Excelsior: 2 a 1.
No meio do segundo tempo, o Excelsior empatou do nada. Um passe longo de Rick Meissen passou por trás de Dies Janse e encontrou Derensili Sanches Fernandes em corrida. O atacante cortou bem na frente de Janse e finalizou com um movimento sutil do pé: 2 a 2.
O Groningen acordou com o empate e quase voltou a abrir o placar imediatamente com Taha. No entanto, sua cobrança de falta fulminante acertou a trave, e pouco depois Van Gassel se destacou ao defender um chute de Jorg Schreuders no canto curto.
O Groningen foi quem mais pressionou pela vantagem, mas, em um contra-ataque, o Excelsior atacou com força total aos 90 minutos. Arthur Zagré recuperou a posse de bola, avançou com tudo e passou para De Regt, que não deu chances a Vaessen com um belo chute por cima: 2 a 3.