O Fulham vai se tornando cada vez mais uma filial do Real Madrid. Com Álvaro Arbeloa, o técnico é um ex-Blanco, e com Thiago Pitarch o terceiro grande talento da capital espanhola pode se transferir para Londres. Gonzalo García e César Palacios, dois jovens do Real, estão prestes a se transferir para os Cottagers. Segundo o jornal esportivo espanhol Marca , a transferência de Pitarch é apenas uma questão de tempo. Arbeloa gostaria de contar com o meio-campista de 18 anos, e ele já teria dado sinal verde.

Enquanto Pitarch aparentemente não deve ter papel algum com o novo e antigo técnico do Real, José Mourinho, ele tem uma história muito especial com Arbeloa. Afinal, Pitarch deve a ele três estreias importantes em sua ainda jovem carreira.

Sob o comando de Arbeloa, o meio-campista central jogou pela primeira vez no sub-19 do Real, no time B e, por fim, na temporada passada, nos profissionais, pelos quais o jovem comparativamente franzino entrou em campo dez vezes na liga e seis na Champions League, sendo titular nas oitavas de final contra o Manchester City e no jogo de ida das quartas de final contra o Bayern de Munique.

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Arbeloa foi promovido em janeiro no Real Madrid do time B ao cargo de técnico principal nos profissionais para substituir Xabi Alonso, que já havia sido demitido após pouco mais de meio ano no cargo.

No fim da temporada, que o Real voltou a encerrar sem títulos, Arbeloa teve de sair e acertou com o Fulham, onde Marco Silva abriu espaço para, por sua vez, se tornar técnico principal do Benfica, onde substituiu Mourinho, que assumiu o posto de Arbeloa nos Merengues.

Segundo informações coincidentes da imprensa, as transferências de García e Palacios são apenas uma formalidade. García deve custar pelo menos 40 milhões de euros, Palacios entre oito e dez. Por Pitarch, provavelmente serão necessários ao menos 20 milhões de euros.



