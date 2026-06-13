O ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, surge de repente como principal candidato a um cargo em um grande clube europeu: “Já houve conversas”

Ruben Amorim é o principal candidato ao cargo de técnico principal do AC Milan, segundo o The Athletic. O veículo de comunicação informou, neste sábado, que já teriam ocorrido conversas entre ambas as partes.

O português de 41 anos está sem emprego desde o início deste ano, depois de ter sido demitido pelo Manchester United devido a resultados decepcionantes. Após sua saída, Darren Fletcher assumiu o cargo inicialmente, seguido por Michael Carrick.

Os Red Devils conseguiram sair da espiral negativa e, no fim das contas, garantiram a vaga na Liga dos Campeões. A equipe de Carrick ficou em terceiro lugar, atrás do Arsenal e do Manchester City.

Após sua saída, ficou tudo em silêncio em torno de Amorim por um longo tempo. Até agora. O The Athletic informa que o interesse em Amorim faz parte de um processo de reestruturação do Milan.

Anteriormente, houve a saída de Massimiliano Allegri, que não conseguiu garantir a classificação para a Liga dos Campeões com sua equipe. Os milaneses terminaram em um decepcionante quinto lugar.

Amorim, aliás, não é o único nome mencionado no Milan. Parece que também teriam ocorrido conversas com Mauricio Pochettino, que atualmente é técnico da seleção dos Estados Unidos.

Matthias Jaissle (Al-Ahli), Sebastian Hoeness (Stuttgart) e Oliver Glasner (Crystal Palace) também são citados. Este último também é fortemente associado ao Feyenoord, como possível sucessor de Robin van Persie. Caso o Milan opte por Amorim, o Feyenoord poderia ter uma opção a mais.